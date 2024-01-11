Sağlık Bakanı: Gazzeli 85 hasta ve yaralı Türkiye\'ye getiriliyor

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Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Gazzeli 85 hasta ve yaralının bu akşam Türkiye'ye getirileceğini bildirdi.
Bakan Koca, sosyal medya hesabından, hasta ve refakatçilerin uçağa bindirildiği görüntüleri paylaşarak, şunları kaydetti:
"Gazzeli 85 hasta ve yaralı bu akşam Mısır'dan Türkiye'ye getiriliyor. 106 kişilik refakatçi grubun eşlik ettiği hastalar, ülkemizde tedavi altına alınacak. Bilindiği gibi Gazze'de sağlık sistemi çökmüş durumda."
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