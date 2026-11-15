Sağlık-Sen Başkanı Doğan, sağlık bütçesinde çalışan ödemelerinde iyileştirme istedi

PAZARTESİ günü görüşülmeye başlayacak Sağlık Bakanlığı 2027 yılı bütçesi öncesinde açıklamalarda bulunan Sağlık-Sen Genel Başkanı Mahmut Faruk Doğan, "2027 yılı bütçesinden beklentimiz, sağlık profesyonellerimizin emeğinin ve alın terinin karşılığını almasıdır. Hekiminden hemşiresine, ebesinden paramediğine, ameliyathane teknikerinden radyoloji teknisyenine kadar tüm sağlık profesyonellerimizin tavan ödemeleri, teşvik ek ödemeleri ve nöbet ücretleri günümüz ekonomik şartlarına göre yeniden düzenlenmelidir" dedi.

Sağlık-Sen Konya Şubesi'nin İl Divan Toplantısı, Genel Başkan Mahmut Faruk Doğan ve Genel Başkan Yardımcısı Sinan Kuluöztürk'ün katılımıyla gerçekleştirildi. Toplantıda teşkilat mensuplarına gündeme ilişkin bilgiler veren Doğan, soruları da yanıtladı. Doğan, "Hemşire, ebe, paramedik ve laborant başta olmak üzere sağlık hizmetleri sınıfında görev yapan sağlık profesyonellerinin yaptığı işler kayıt altına alınmıyor. Acil serviste çalışan bir hemşire arkadaşımız onlarca iş yapıyor ama kağıt üzerinde bu kayıtlı değil. Biz diyoruz ki aile sağlığı merkezinde çalışan hemşire ve ebe arkadaşlarımızda olduğu gibi kamu hastanelerinde görev yapan sağlık profesyonellerimizin yaptığı işler kayıt altına alınsın. Bu eğer olursa emeğin değerini ortaya koyar ve karşılığını alırız" ifadelerini kullandı.

TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu'nda Sağlık Bakanlığı'nın 2027 yılı bütçesinin pazartesi günü görüşülmeye başlanacağını belirten Doğan, bütçede sağlık profesyonellerinin emeğinin karşılık bulması gerektiğini söyledi. Doğan, "Sağlık profesyonellerinin tavan ve teşvik ek ödemeleri ile nöbet ücretleri yetersiz kaldı. 2027 yılı bütçesinden beklentimiz, sağlık profesyonellerimizin emeğinin ve alın terinin karşılığını almasıdır. Hekiminden hemşiresine, ebesinden paramediğine, ameliyathane teknikerinden radyoloji teknisyenine kadar tüm sağlık profesyonellerimizin tavan ödemeleri, teşvik ek ödemeleri ve nöbet ücretleri günümüz ekonomik şartlarına göre yeniden düzenlenmelidir" dedi.