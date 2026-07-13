Sağlıklı Hayat Merkezleri\'ne Davet

Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu, "Sağlıklı Hayat Merkezlerimizde 2025 yılında 22 milyona yakın, 2026'nın ilk 5 ayında ise şimdiden 11 milyonu aşkın hizmet sunduk" dedi.

Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu, vatandaşları Sağlıklı Hayat Merkezlerine davet etti. Memişoğlu sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Diyetisyen, fiziksel aktivite, psikolog, gebe okulu, sigara bırakma polikliniği, KETEM, SHM Akademi ve çok daha fazlası. Gidenin çok daha sağlıklı yaşadığı Sağlıklı Hayat Merkezlerimizde 2025 yılında 22 milyona yakın, 2026'nın ilk 5 ayında ise şimdiden 11 milyonu aşkın hizmet sunduk. Hepinizi en yakın Sağlıklı Hayat Merkezimize davet ediyorum" ifadelerini kullandı. - ANKARA