Sağlıklı kalp için 'hastalık bilincine' dikkat
Dr. Mehmet Fatih Karakaş: "Kalp hastalıklarını ve yönetimini bilmek gerekiyor"
"Kalbimiz duygulardan ve olaylardan etkileniyor"
KAYSERİ - Acıbadem Kayseri Hastanesi Kardiyoloji Uzmanı Doç. Dr. Mehmet Fatih Karakaş, kalbin günlük hayatta yaşanabilecek her şeyden etkilenebileceğine dikkat çekerek, "Kalp damar tıkanıkları ya da kalp krizleri kalp hastalıklarının sadece bir bölümüdür. Kalp sağlığı için hastalıkları ve bunları nasıl yönetmek gerektiğini bilmek gerekiyor" dedi.
Kalbin günlük yaşanan her şeyden etkilenebileceğini söyleyen Acıbadem Kayseri Hastanesi Kardiyoloji Uzmanı Doç. Dr. Mehmet Fatih Karakaş kalp sağlığıyla ilgili önemli bilgiler verdi. Kalbin anne karnında ilk çalışmaya başlayan ve hayatta olunduğu süre içerisinde durmadan vücuda gerekli olan yakıtı, oksijen ve besinleri kanı vücuda pompalayan organ olduğunu hatırlatarak; "Kalbimiz 1 dakikanın altında çalışmadığı zaman hayatımızı devam ettirebilmemiz mümkün değildir. O yüzden de sağlıklı bir yaşam için kalp sağlığımızın yerinde olması en temel unsurlardan bir tanesidir" dedi.
Dünya Sağlık Örgütü'nün sağlığı fiziksel, ruhsal ve sosyal iyilik hali olarak tanımladığını belirten Dr. Karakaş, yaşanan her şeyden, tüm duygulardan ve sosyal olaylardan da etkilendiğini göz önünde bulundurarak kalp sağlığı için kalp hastalıklarını iyi bilmek gerektiğini ifade etti. Kalp sağlığı deyince akla sıklıkla kalp krizinin geldiğini belirtti ve kalp krizlerinin yalnızca ileri yaştaki ve eşlik eden hastalıkları olan bireylerde görüldüğü şeklindeki düşüncenin eksikliğine dikkat çeken Karakaş, sanılanın aksine kalp krizlerinin genç yaştaki bireyleri de etkilediğini anlattı. Dünya üzerinde her 40 saniyede bir kişinin kalp krizi geçirdiğini ve kalp krizi geçiren her 4 kişiden 1 kişinin ilk 1 saat içerisinde hastaneye bile ulaşamadan yaşamını yitirdiğini vurgulayan Dr. Karakaş, "Her 2 kişiden birisinde kalp damar tıkanıklığı hiçbir belirti vermeden kalp krizi ya da ölüm olarak kendisini göstermekte. Böyle olunca büyük bir toplum sağlığı problemi ile karşı karşıyayız" dedi.
" Çocukluk, erişkin ve yaşlılık döneminde de ortaya çıkabilir"
Kardiyolog Dr. Karakaş, kalp hastalıklarının ve yönetiminin bilinmesi gerektiğinin altını çizerek, kalp damar tıkanıkları ya da kalp krizlerinin kalp hastalıklarının sadece ufak bir bölümü olduğunu; kalbin çok muazzam ve çok organize çalışan bir organ olduğunu anlattı.
Kalbin düzgün çalışması için içerisindeki kaslar, kapaklar, iletim sistemi ve kendi damarları bir arada ve kesintisiz bir şekilde uyum içerisinde çalışması gerektiğinden bahseden Dr. Karakaş, "Tabi kalp hastalığı bu anlattıklarımızın hepsinden olabileceği için aslında kalp hastalığı sadece kalp damar tıkanıklığı değil belki onlarca çeşit kalp hastalığı olabilir. Bu kalp hastalıkları da sadece ileri yaşlarda değil, anne karnında başlayıp çocukluk döneminde, erişkin döneminde ve yaşlılıkta çıkabilir. Doğuştan olan bir kalp hastalığı kendisini doğumdan hemen sonra göstermeyebileceği ve ileri yaşlarda gösterebileceği gibi doğuştan olmayan bir kalp hastalığı ileri yaşlarda olabilir. Bu yüzden kalp hastalıklarının ne olduğunu, kalbimizin durumunu ve nelerin kalp hastalığına yol açacağını, kalp hastalığı var ise bunu nasıl yöneteceğimizi bilmemiz gerekir" ifadelerini kullandı.
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