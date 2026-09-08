Sakarya\'da genel anestezi kullanılmadan ilk meme kanseri ameliyatı başarıyla yapıldı

Sakarya Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde (SEAH) meme kanseri teşhisi konulan bir hasta, genel anestezi uygulanmadan bölgesel anestezi yöntemiyle ameliyat edildi. Gerçekleştirilen ameliyatın, Sakarya'da genel anestezi kullanılmadan yapılan ilk meme kanseri cerrahisi olduğu bildirildi.

SEAH Anesteziyoloji ve Reanimasyon ile Genel Cerrahi kliniklerinin iş birliğiyle yürütülen operasyon çerçevesinde hastaya, Anesteziyoloji ve Reanimasyon Kliniğinden Doç. Dr. Onur Balaban, Prof. Dr. Ali Fuat Erdem ve Asistan Dr. Yakup Uzun tarafından ultrasonografi eşliğinde bölgesel anestezi uygulandı. Sırt ve göğüs bölgesinden yapılan üç ayrı enjeksiyonla ameliyat bölgesinin ağrı duyusu kontrol altına alındı. Anestezi işleminin ardından Genel Cerrahi Kliniğinden Prof. Dr. Zülfü Bayhan ve Asistan Dr. Enes Malik Kocatürk tarafından meme koruyucu cerrahi operasyonu gerçekleştirildi. Hastanın memesindeki kanserli kitle, meme dokusu korunarak başarıyla çıkarıldı. Operasyon süresince bilinci açık tutulan hastanın operasyon sonrasında belirgin bir ağrı şikayetinin bulunmadığı öğrenildi. Genel anestezi riski taşıyan hastalar için uygulamanın alternatif bir yöntem oluşturduğu belirtildi.