Samsun'da Çeltik Tarlasında Çalışan Çiftçi Fenalaşıp Hayatını Kaybetti - Son Dakika
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Samsun'da Çeltik Tarlasında Çalışan Çiftçi Fenalaşıp Hayatını Kaybetti

Samsun'da Çeltik Tarlasında Çalışan Çiftçi Fenalaşıp Hayatını Kaybetti

03.07.2023 23:12

Samsun'un Alaçam ilçesinde çeltik tarlasında çalışırken rahatsızlanan 48 yaşındaki Tarık Bayar, yapılan müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti. Bayar'ın cenazesi mahalle camisinde kılınan cenaze namazının ardından defnedildi.

Samsun'un Alaçam ilçesinde çeltik tarlasında çalışırken rahatsızlanan çiftçi hayatını kaybetti.

TARLADA İLAÇLAMA YAPARKEN FENALAŞTI

Doyran Mahallesi'nde 48 yaşındaki Tarık Bayar, çeltik tarlasında ilaçlama yaparken fenalaştı. Çevredekiler durumu 112 Acil Servis ekiplerine bildirdi.

HASTANEDE HAYATINI KAYBETTİ

Olay yerine gelen sağlık ekipleri, Bayar'ı çamurun içerisinden çıkardı. İlk müdahalesi yapılan Bayar, Alaçam Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Bayar, müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Tarık Bayar'ın cenazesi, ikindi vakti mahalle camisinde kılınan cenaze namazının ardından toprağa verildi.

Kaynak: AA
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Son Dakika Sağlık Samsun'da Çeltik Tarlasında Çalışan Çiftçi Fenalaşıp Hayatını Kaybetti - Son Dakika


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SON DAKİKA: Samsun'da Çeltik Tarlasında Çalışan Çiftçi Fenalaşıp Hayatını Kaybetti - Son Dakika
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