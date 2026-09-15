Samsun'da şap aşılaması başladı, yaptırmayana 132 bin 108 TL ceza

Samsun'da başlayan 2026 sonbahar şap aşılama programı, 13 Kasım'a kadar devam edecek.

Şap aşılama programı hakkında bilgi veren Samsun Tarım ve Orman İl Müdürü Kemal Yılmaz, "Şap hastalığı, ülkeler arası canlı hayvan ve hayvansal ürün ticaretini olumsuz yönde etkileyen, büyük ekonomik kayıplara neden olan, bulaşıcı viral bir hastalıktır. Bu hastalığa sığır, manda, koyun, keçi ve domuzların yanında yabani çift tırnaklı hayvanlar da duyarlıdır. Hastalıktan korunmada aşılama çok önemli olduğundan, yetiştiricilerimizin büyükbaş hayvanlarına şap aşısını mutlaka yaptırması gerekmektedir. Ayrıca şap aşısı uygulanmamış hayvanların sevklerine müsaade edilmeyecek olup, veteriner sağlık raporu tanzim edilmeyecektir. Aşısız buzağılar destek alamaz ve aşı hastalığın yayılmasını önler, işletmenizi korur" dedi.

Aşı yaptırmayanlara 132 bin TL idari para cezası

Aşı yaptırmamanın para cezası olduğuna da değinen Yılmaz, "5996 sayılı Veteriner Hizmetleri, Bitki Sağlığı, Gıda ve Yem Kanunu'nun 4. maddesi gereğince yetiştiricilerin hayvanlarını aşılatmaları zorunlu olup, aksi hareket edenler hakkında ilgili kanuna muhalefetten 132 bin 108 TL idari para cezası verilmesi hükmü mevcuttur. Hayvan sağlığını korumak ve yasal haklardan yararlanmak için şap aşısı zorunludur. Yetiştiricilerimizin şap hastalığı şüphesi durumunda mutlaka il/ ilçe tarım ve orman müdürlüklerine bilgi vermesi, aşılamada görevli personellerimize gerekli yardımı göstermesi, hayvan hareketlerinde gerekli tedbirlere uyması önem arz etmektedir. Aşılama programı; ilçe tarım ve orman müdürlükleri tarafından yürütülecek olup üreticilerimizin mutlaka hayvanlarına aşı yaptırmaları ve ayrıntılı bilgi almak için il ve ilçe müdürlüklerimize müracaat etmeleri gerekmektedir" diye konuştu.