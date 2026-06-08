Şanlıurfa'da Karın Kitlesi Ameliyatı - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Şanlıurfa'da Karın Kitlesi Ameliyatı

Şanlıurfa\'da Karın Kitlesi Ameliyatı
08.06.2026 10:55
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

43 yaşındaki kadının karnından 29 cm büyüklüğünde kitle başarıyla çıkarıldı. Sağlık uyarısı yapıldı.

Şanlıurfa'da karın ağrısı ve şişlik şikayetiyle hastaneye başvuran 43 yaşındaki kadının karnından 29 santimetre büyüklüğünde kitle çıkarıldı.

İl Sağlık Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Sümeyra Savaş, uzun süredir devam eden karın şişliği, düzensiz adet kanamaları ve karın bölgesinde hissettiği sertlik nedeniyle Balıklıgöl Devlet Hastanesi Kadın Hastalıkları ve Doğum Polikliniğine başvurdu.

Kadın Hastalıkları ve Doğum Uzmanı Op. Dr. Hasan Burak Rastgeldi tarafından yapılan muayene ve ileri tetkikler sonucunda hastanın karın boşluğunda 29 santimetre büyüklüğünde bir kitle bulunduğu tespit edildi.

Karın boşluğunun büyük bölümünü kaplayan kitle, gerçekleştirilen operasyonla çıkarıldı.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Savaş, başarılı bir operasyon geçirdiğini ve kendisini iyi hissettiğini ifade etti.

Op. Dr. Hasan Burak Rastgeldi de miyomların düzenli takip edilmesinin büyük önem taşıdığını belirterek, şunları kaydetti:

"Miyomlar zamanında teşhis edilip takip edilmediğinde oldukça büyük boyutlara ulaşabilir. Bu tür kitleler çevre organlara baskı yaparak ciddi sağlık sorunlarına neden olabilir. Kadınlarımızın düzenli jinekolojik kontrollerini ihmal etmemeleri ve şikayetlerini ertelememeleri büyük önem taşımaktadır."

Kaynak: AA

Karın Ağrısı, Şanlıurfa, 3. Sayfa, Sağlık, Son Dakika

Son Dakika Sağlık Şanlıurfa'da Karın Kitlesi Ameliyatı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Polis memuru evinde ölü bulundu Polis memuru evinde ölü bulundu
Gaziantep’te kızını darbedip sürükleyen babanın 12 suç kaydı çıktı Gaziantep'te kızını darbedip sürükleyen babanın 12 suç kaydı çıktı
Kayıp olarak aranıyordu 5 yaşındaki Menesa havuzda ölü bulundu Kayıp olarak aranıyordu! 5 yaşındaki Menesa havuzda ölü bulundu
Eşini odunla döverek öldüren şüpheli tutuklandı Eşini odunla döverek öldüren şüpheli tutuklandı
Aziz Yıldırım cephesinden teknik direktör ve transfer sözleri Aziz Yıldırım cephesinden teknik direktör ve transfer sözleri
Hakan Safi, yeni transferini sandık başında ilan etti Hakan Safi, yeni transferini sandık başında ilan etti

10:38
Aziz Yıldırım’dan dev kıyım 4 isme “Güle güle“ dedi
Aziz Yıldırım'dan dev kıyım! 4 isme "Güle güle" dedi
10:27
7,8’lik depremle sarsılan Filipinler’de 15 kişi öldü, 129 kişi yaralandı
7,8'lik depremle sarsılan Filipinler'de 15 kişi öldü, 129 kişi yaralandı
10:13
Dünyada sadece 1 tane var 24 saat başında nöbet tutuyorlar
Dünyada sadece 1 tane var! 24 saat başında nöbet tutuyorlar
10:11
Özel’den Kılıçdaroğlu’na sürpriz teklif: “İkimiz de çekilelim“ dedi yeni isim önerdi
Özel'den Kılıçdaroğlu'na sürpriz teklif: "İkimiz de çekilelim" dedi yeni isim önerdi
10:05
Aziz Yıldırım kararını verdi İşte takımı emanet edeceği isim
Aziz Yıldırım kararını verdi! İşte takımı emanet edeceği isim
10:02
Husilerden İsrail’e yeni darbe Kızıldeniz’i kapattılar
Husilerden İsrail'e yeni darbe! Kızıldeniz'i kapattılar
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 8.06.2026 10:56:41. #.0.5#
SON DAKİKA: Şanlıurfa'da Karın Kitlesi Ameliyatı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.