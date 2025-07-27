Şehit Yakınları ve Gazilere MHRS'de Randevu Önceliği

SAĞLIK Bakanlığı'nın şehit yakınları, gaziler ve gazi yakınlarına sunduğu Merkezi Hekim Randevu Sistemi'nde (MHRS) randevu önceliğinden son 1 yılda yaklaşık 150 bin kişi faydalandı. Öte yandan, aile hekimliği birimlerinden isteğe bağlı alınan bazı özel amaçlı sağlık raporları ücretli hale gelirken, gaziler (sadece kendileri) ile şehit yakınları (eş ve çocukları) bu uygulamadan muaf tutuldu.

Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre; şehit yakınları, gazi ve gazi yakınlarına poliklinik hizmetlerinde olduğu gibi; MHRS'de de randevu önceliği sağlanıyor. Geçen bir yıllık sürede MHRS üzerinden bu kapsama giren yaklaşık 150 bin kişiye öncelikli randevu hizmeti sunuldu.

15 Ocak 2025 tarihinde Resmi Gazete'de yayımlanan kanun değişikliği ve 5258 sayılı Aile Hekimliği Kanunu'nda yapılan düzenleme kapsamında, aile hekimliği birimlerinden isteğe bağlı alınan bazı özel amaçlı sağlık raporları ücretli hale gelmişti. Gaziler (sadece kendileri) ile şehit yakınları (eş ve çocukları) bu uygulamadan muaf tutuldu. Düzenleme kapsamında; sürücü belgesi, sporcu lisansı, genel tıbbi değerlendirme, iş sağlığı ve güvenliği, akli meleke, yivsiz av tüfeği ruhsatı ve hac/umre için gereken parmak izi gibi isteğe bağlı özel amaçlı sağlık raporları, şehit yakınları ve gazilere ücretsiz olarak sunuluyor.