Spor ve sağlıklı yaşam için ortak adım

Şehzadeler Belediyesi ile Yeşilay arasında gerçekleştirilen toplantıda, çocuk ve gençleri bağımlılıklardan korumaya yönelik projeler masaya yatırıldı. Sporun bağımlılıkla mücadeledeki rolünün öne çıktığı toplantıda, kurumlar arası iş birliğinin artırılması konusunda görüş birliğine varıldı.

Şehzadeler Belediyesi Bağımlılıkla Mücadele Komisyonu toplantısı, Komisyon Başkanı Gökay Budak'ın başkanlığında, Manisa Yeşilay Spor Kulübü Başkanı Salih Fulcun ve komisyon üyelerinin katılımıyla gerçekleştirildi.

Toplantıda, Şehzadeler Belediyesi Spor Okulları'nda eğitim alan öğrenciler için yürütülen çalışmalar değerlendirilirken, spor alanında geliştirilebilecek yeni iş birliği imkanları da ele alındı. Çocukların ve gençlerin sağlıklı yaşam alışkanlıkları kazanmasına yönelik projelerin görüşüldüğü toplantıda, bağımlılıkla mücadelede sporun önemli bir araç olduğu vurgulandı.

Komisyon üyelerine ayrıca Yeşilay Danışmanlık Merkezi (YEDAM) tarafından yürütülen faaliyetler hakkında bilgi verildi. Özellikle ekran ve teknoloji bağımlılığıyla mücadele kapsamında uygulanan danışmanlık hizmetleri, tedavi süreçleri ve farkındalık çalışmaları hakkında kapsamlı sunum yapıldı.

Toplantıda, spor müsabakalarının gerçekleştirildiği stadyum ve benzeri alanlarda sigara kullanımının önlenmesine yönelik atılabilecek adımlar da değerlendirildi. Katılımcılar, sporun ve sağlıklı yaşam kültürünün toplumda daha yaygın hale getirilmesi amacıyla kurumlar arası iş birliğinin güçlendirilmesi konusunda görüş birliğine vardı.

Şehzadeler Belediyesi ile Yeşilay'ın ortak çalışmalarıyla özellikle çocuk ve gençlerin zararlı alışkanlıklardan uzak tutulması, sağlıklı bireyler olarak yetiştirilmesi ve sporla iç içe bir yaşam sürmelerinin teşvik edilmesinin hedeflendiği belirtildi. - MANİSA