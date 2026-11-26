İzmir Katip Çelebi Üniversitesi (İKÇÜ) Tıp Fakültesi Enfeksiyon Hastalıkları Ana Bilim Dalı Öğretim Üyesi Prof. Dr. Alper Şener, doğadan toplanan mantarların tüketilmesinin ölümcül sonuçlara yol açabileceği uyarısında bulunarak, zehirli ve zehirsiz mantarların vatandaşlar tarafından güvenilir şekilde ayırt edilmesinin mümkün olmadığını bildirdi.

Şener, AA muhabirine, son dönemlerde doğadan toplanan mantarların tüketilmesi nedeniyle zehirlenme vakalarının görülmeye başladığını söyledi.

Vatandaşların mantarların zehirli olup olmadığını ayırt etmelerinin çok mümkün olmadığını belirten Şener, "Dolayısıyla şu akılda tutulmalı ki aslında doğada olan, yetişen ve bulunan her mantar teknik olarak zehirlidir. Dolayısıyla özellikle dışarıdan toplanarak, 'bu bizim ağacın dibinde biz yıllardır burada çıkan mantarı yiyoruz', 'yıllardır bu mantarları bu ormanlardan, bu köyün etrafından topluyoruz, daha önce yiyenlerin hiçbirisi zehirlenmedi' diye bir yaklaşım doğru değil." dedi.

Şener, mantar zehirlenmesinin ilk bulgularının karın ağrısı, bulantı ve kusma olarak kendini gösterdiğini ifade etti.

Mantar zehirlenmesinin ölümcül seyreden bir hastalık olduğunu vurgulayan Şener, şunları kaydetti:

"Bazı hastalarda beyin ve santral sinir sistemi bulgularıyla devam eden ani koma hali görülüyor. Bireyleri komaya sokacak kadar ciddi ağır zehirlenme tablosuna sebep oluyor. Bu hastaların ciddi bir kesimi çok uzun süre özellikle böbrek ve karaciğer yetmezliğinden dolayı uzun süre yoğun bakımlarda yatıyorlar."

Hastaların hemen hepsinin yoğun bakımlarda farklı sebeplerden yattığını anlatan Şener, "Bunların bir kısmı enfeksiyonlardan, bir kısmı organ nakli olmak zorunda kalıp organ naklinin reddi ya da organ bulunamaması nedeniyle ölüyorlar." ifadesini kullandı.

Şener, nerede üretildiği bilinen üzerinde barkodu bulunan kültür mantarlarının tüketilmesi gerektiğini dile getirdi.

"İshal tablosunu mantar zehirlenmelerinde daha az görüyoruz"

Mantar zehirlenmelerinin gıda zehirlenmesi gibi düşünülmemesi gerektiğinin altını çizen Şener, şöyle konuştu:

"Zehirlenmeye bağlı olan ölümler ilk erken dönemde olmayabiliyor. Ama çok zehirli bazı mantar tipleri var ki çok kısa sürede birkaç gün içerisinde öldürüyor. Gıda zehirlenmelerinde çoğunlukla ishal eşlik ederken mantar zehirlenmelerinde çok nadir ishal görüyoruz. Bunlar daha çok ani zehirlenme tablolarıyla karşı karşıya kalır. Daha çok bulantı, kusma, baş ağrısı ve kasılmalarla karşı karşıya kalınabiliyor. İshal tablosunu mantar zehirlenmelerinde daha az görüyoruz. Dolayısıyla bu bizim için diğer standart besin zehirlenmeleriyle ayırt etme anlamında bir özellik olabilir, bir ayırt edici özellik olabilir."

Şener, mantar zehirlenmelerinin gıda zehirlenmesi gibi 1 ile 3 saat içinde etkili olduğunu, bu durumdaki vatandaşların mutlaka hastanelerin acil servisine başvurmaları gerektiğini sözlerine ekledi.