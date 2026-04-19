Ada Su\'nun 2 yıl süren fizik tedaviyle ilk adımlarını atması yürekleri ısıttı

19.04.2026 09:10  Güncelleme: 09:19
Hatay'da 2 yıl süren fizik tedavi programı sonucunda 4 yaşındaki Serebral palsi hastası Ada Su Yiğit, kendi başına oturmaya, ayakta durmaya ve yürümeye başladı. Hatay Büyükşehir Belediyesi'nin desteğiyle gerçekleşen bu tedavi süreci, Ada Su'ya umut verdi.

Hatay'da 4 yaşındaki Serebral palsi hastası Ada Su Yiğit'in 2 yıl süren fizik tedavi programı sonucunda kendi başına oturması, ayakta durmaya başlaması ve ilk adımlarını atması yürekleri ısıttı.

Hatay Büyükşehir Belediyesi (HBB) özel gereksinimli bireylerin yaşam kalitesini artırmaya yönelik çalışmalarını il genelinde aralıksız sürdürüyor. HBB Sağlık ve Sosyal Hizmetler Dairesi Başkanlığı bünyesinde hizmet veren Sağlıklı Yaşam Merkezi'nde uzmanlar tarafından yürütülen tedavi programı Ada Su Yiğit'e umut oldu. Serebral palsi tanısı bulunan Ada Su Yiğit'in fizik tedavi çalışmalarına Büyükşehir fizyoterapistleri tarafından 2024 yılı Ekim ayında başlandı. 2 yaşındayken başlanılan tedavi sürecinin ardından başlangıçta bağımsız şekilde oturamayan ve ayakta duramayan Ada Su, merkezde verilen düzenli ve yoğun destek sayesinde önemli bir gelişim gösterdi. 2 yıl boyunca yürütülen fizik tedavi programı sonucunda 4 yaşına gelen Ada Su Yiğit, kendi başına oturmaya, ayakta durmaya ve ilk adımlarını atmaya başladı. Tedavi sürecinin şu aşamada iyi ilerlediğini ve Ada Su'yun uygulanan programa uyum gösterdiğini belirten Sağlık ve Sosyal Hizmetler Dairesi yetkilileri, en önemli hedefin, hastanın tek başına yürümesi olduğunu ifade ederken, süreci yöneten ekibin bu hedefin gerçekleşeceğine dair inancının tam olduğunu vurguladı. - HATAY

Kaynak: İHA

Hatay Büyükşehir Belediyesi, Yerel Haberler, Ada Su, Sağlık, Hatay, Son Dakika

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
