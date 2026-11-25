Göğüs Hastalıkları Uzmanı Prof. Dr. Şevket Özkaya, Covid-19'un yeni TA.1 varyantıyla tekrar gündeme geldiğini belirtti ve hastalığın soğuk algınlığı, grip, bademcik iltihabı ile mide rahatsızlıklarıyla karışabileceği uyarısında bulundu. Özkaya, bilhassa 6 temel belirtinin ortaya çıkması durumunda kişilerin evde kalmaları ve gerektiğinde test yaptırmaları gerektiğini ifade etti.

Covid-19'un yok olmadığını, ancak tespitinin güçleştiğini söyleyen Prof. Dr. Şevket Özkaya, aşılar ve önceki enfeksiyonlar sayesinde çok sayıda kişinin bağışıklık kazanmasının hastalığın belirtilerini hafifletebildiğini kaydetti. Özkaya, yeni varyantın belirtilerinin kış aylarında sık rastlanan diğer hastalıklarla benzeştiğine işaret ederek, sadece belirtilere bakılarak enfeksiyona hangi virüsün yol açtığının saptanmasının zor olduğunu dile getirdi.

6 belirtiye dikkat

Yeni varyantın belirtilerine dikkat çeken Özkaya, "Burun tıkanıklığı, burun akıntısı, hapşırma ve boğazda kaşıntı klasik soğuk algınlığı belirtileridir. Bunlar şu anda Covid'de de çok yaygın. Eğer soğuk algınlığınız olağandışı yorgunluk, ağrı veya ateşle birlikte geliyorsa test yaptırın. Ateş, titreme, vücut ağrıları, baş ağrısı ve kuru öksürük hem gripte hem de Covid'de görülebilir. Belirtilere bakarak ikisini birbirinden güvenilir bir şekilde ayırt edemezsiniz. Son Covid varyantlarında şiddetli boğaz ağrısı yaygın olarak bildiriliyor. Yutkunmak jilet batması ya da cam yutmuş gibi hissettirebilir. İshal, mide bulantısı ve kusma da bilinen Covid belirtileri arasında yer alıyor. Bu belirtilere baş ağrısı, yorgunluk veya boğaz ağrısı eşlik ediyorsa Covid'i göz önünde bulundurun. Yorgunluk, en yaygın Covid belirtilerinden biridir. Eğer yorgunluk aniden ortaya çıkarsa, normalden daha ağır hissedilirse veya ağrı ya da boğaz ağrısıyla birlikte gelirse dinlenin ve test yaptırın. Baş ağrıları da en yaygın Covid belirtilerinden biridir. Baş ağrısına boğaz ağrısı, vücut ağrıları veya ateş eşlik ediyorsa Covid'i göz önünde bulundurun ve test yaptırın" dedi.

Baş ağrısının da çoğu zaman gözden kaçan belirtiler arasında yer aldığını belirten Özkaya, baş ağrısına özellikle boğaz ağrısı, vücut ağrısı ya da ateşin eşlik ettiği durumlarda test yapılması gerektiğini söyledi.

"Kendinizi iyi hissetmiyorsanız evde kalın"

Özkaya, yeni varyant sebebiyle endişeye kapılmanın gerekmediğini, bununla birlikte bulaşmayı önleyici tedbirlerin önemini sürdürdüğünü vurgulayarak şunları kaydetti: "Covid ortadan kalkmadı. Sadece tespit edilmesi daha zor hale geldi. Soğuk algınlığı, grip ve Covid'in aynı anda dolaşımda olması nedeniyle belirtilere bakarak tahmin yürütmek doğru değil. Mümkünse test yaptırılmalı, kişi kendisini iyi hissetmediğinde evde kalmalı. Ayrıca uygun olan kişilerin grip ve zatürre aşılarını yaptırmaları da önem taşıyor"