Seydikemer'de Üreticilere Tarım Eğitimi - Son Dakika
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Seydikemer'de Üreticilere Tarım Eğitimi

Seydikemer\'de Üreticilere Tarım Eğitimi
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Muğla'nın Seydikemer ilçesinde elma, bağ ve zeytin üreticilerine yönelik düzenlenen eğitimde, hastalık ve zararlılarla mücadele, budama, gübreleme ve B-Reçete Sistemi hakkında bilgi verildi. Verim ve kaliteyi artırmak için bilinçli üretim vurgulandı.

Muğla'nın Seydikemer ilçesine bağlı Arsa Mahallesi'nde elma, bağ ve zeytin üreticilerine yönelik tarımsal bilgilendirme eğitimi düzenlendi. Eğitimde, bitki hastalık ve zararlılarıyla mücadeleden budama ve gübrelemeye kadar birçok konuda üreticilere bilgi verildi.

Muğla'nın Seydikemer ilçesi Arsa Mahallesi'nde elma, bağ ve zeytin üreticilerine yönelik bilgilendirme eğitimi gerçekleştirildi. Tarımsal üretimde verim ve kaliteyi artırmaya yönelik düzenlenen eğitimde, üreticilerin karşılaştığı sorunlar ve doğru üretim teknikleri ele alındı.

Eğitim kapsamında B-Reçete Sistemi hakkında üreticilere bilgi verilirken, hastalık ve zararlılarla mücadelede doğru uygulamaların önemi anlatıldı. Bu kapsamda doğru zamanda, doğru bitki koruma ürününün, doğru dozda kullanılması gerektiğine dikkat çekildi.

Üreticilere ayrıca meyve yetiştiriciliğinde önemli uygulamalar arasında yer alan doğru budama, gübreleme ve uygun çeşit seçimi konularında bilgi ve tavsiyelerde bulunuldu.

Eğitimde, bilinçli ve kontrollü üretimin hem ürün kalitesinin hem de verimliliğin artırılmasındaki rolüne dikkat çekildi. Üreticilerin soruları da yanıtlanarak, sahada karşılaşılan sorunlara yönelik değerlendirmelerde bulunuldu.

Muğla İl Tarım ve Orman Müdürlüğü, verimli, kaliteli ve sürdürülebilir tarımsal üretimin desteklenmesi amacıyla üreticilerin yanında olmaya devam ettiklerini belirtti. Müdürlük, sahip olduğu bilgi ve deneyimleri sahada üreticilerle paylaşmayı ve tarımsal üretimin geliştirilmesine yönelik eğitim ve bilgilendirme çalışmalarını sürdürmeyi hedefliyor.

Kaynak: İHA

Seydikemer, Zeytin, Sağlık, Muğla, Son Dakika

Son Dakika Sağlık Seydikemer'de Üreticilere Tarım Eğitimi - Son Dakika

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