Sigara İnme Riskini Artırıyor - Son Dakika
Üye Girişi
Sağlık

Sigara İnme Riskini Artırıyor

Prof. Dr. Ethem Murat Arsava, sigara ve pasif içiciliğin inme riskini artırdığını açıkladı.

06.02.2025 20:46
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Türk Beyin Damar Hastalıkları Derneği Yönetim Kurulu Başkanı Prof. Dr. Ethem Murat Arsava, sigara içmenin en az 2 kat, pasif içiciliğin de yüzde 30 oranında inme riskini artırdığını belirtti.

Arsava, 9 Şubat Dünya Sigarayı Bırakma Günü dolayısıyla yaptığı yazılı açıklamada, tütün ve tütün ürünleri kullanımı ve dumanına maruziyetin başta kanser ve inme olmak üzere birçok ölümcül hastalıktan sorumlu olduğunu ifade etti.

Sağlığın korunması ve gelecek nesillere örnek olunması için herkesi sigara, elektronik sigara ve diğer tütün ürünlerinden, özellikle nargile, puro, pipo, çiğneme tütünü ve enfiye gibi ürünlerden uzak durmaya çağıran Arsava, sigara tüketiminin "inme" gelişmesinden sorumlu en önemli faktörler arısında ilk sıralarda yer aldığının altını çizdi.

İnmenin, beynin bir bölgesine kan akışının ani olarak kesilmesi veya azalması sonucu ortaya çıktığını belirten Arsava, "Beyne yeterince oksijen ulaşamadığında, beyin hücreleri hızla zarar görmeye başlar. Zamanında müdahale edilmezse inme, kalıcı engellilik ve hatta ölümle sonuçlanabilir. Türkiye'de her yıl yaklaşık 200 bin kişi inme geçiriyor ve bu vakaların önemli bir kısmı kalıcı engelliliklere yol açıyor. Dünya Sağlık Örgütü verilerine göre, inme dünyada en yaygın ikinci ölüm nedeni ve en yaygın birinci kalıcı engellilik nedeni olarak öne çıkıyor." bilgisini verdi.

Arsava, sigara ve diğer tütün ürünlerinin bu süreci hızlandıran en önemli risk faktörleri arasında yer aldığını vurgulayarak şunları ifade etti:

"Sigara içmek inme riskini en az 2 kat artırır. Risk, içilen sigara sayısı arttıkça daha da katlanır, hatta günde bir sigara içmek bile belirgin bir risk artışına neden olur. Bunun yanı sıra sadece pasif içicilik bile inme riskini yüzde 30 artırır. Evde veya kapalı alanlarda sigara içmek, sadece kendine değil, çevredekilere de zarar verir. Bu durum, yalnızca inme değil, kalp krizi, solunum yolu hastalıkları ve kanser gibi pek çok sağlık sorununa da davetiye çıkarır.

Elektronik sigaralar ise genellikle daha az zararlı olduğu yanılgısıyla tercih edilse de damar sisteminde iltihaplanma ve plak oluşumuna neden olarak inme dahil çok sayıda ciddi sağlık sorununa yol açar. Nargile gibi diğer tütün ürünleri ise yoğun karbonmonoksit ve toksik madde salınımıyla damar sağlığını ciddi derecede tehdit eder."

"Sigara, beynin gri maddesinin incelmesine ve bilişsel rezervlerin azalmasına yol açar"

Sigara içmenin sadece inme riskini artırmakla kalmadığına, aynı zamanda beyin sağlığını olumsuz etkilediğine işaret eden Arsava, "Sigara, beynin gri maddesinin incelmesine ve bilişsel rezervlerin azalmasına yol açar. Bu durum, bireylerin bilişsel yetilerini erken yaşlarda kaybetmesine ve sağlıklı yaşlanmanın imkansız hale gelmesine neden olur. Sağlıklı bir yaşam ve beyin sağlığını korumak için sigarayı bırakmak şarttır." değerlendirmesinde bulundu.

Arsava, Türkiye nüfusunun, dünya nüfusunun yaklaşık yüzde 1'ine denk geldiğini ifade ederek, şunları kaydetti:

"Türkiye'de 2019'da toplam 435 bin 941 ölüm gerçekleşmiştir. En yaygın ölüm nedeni yüzde 36,8 ile kardiyovasküler hastalıklardır ve bu alt grupta koroner sendromlardan sonra yüzde 22,2 oranıyla inme ikinci sırada yer almaktadır. İnme, kadınlarda en sık üçüncü, erkeklerde ise en sık dördüncü ölüm nedenidir. 2002'den 2017'ye kadar inme kaynaklı ölümler yüzde 56 artmıştır."

Dünya genelinde inme vakalarının yüzde 80'inin önlenebildiğini belirten Arsava, bunun en etkili yollarından birinin sigara ve diğer tütün ürünlerinden uzak durmak olduğunu vurguladı.

Arsava, sigarayı bırakmanın damar sağlığını iyileştirmenin yanı sıra kalp, solunum yolu hastalıkları ve kanser riskini de azalttığına işaret etti.

Kaynak: AA

Politika, Sağlık, Son Dakika

Son Dakika Sağlık Sigara İnme Riskini Artırıyor - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

23:46 İzmir için uykuları kaçıracak uyarı: Ciddi bir tsunami riski var İzmir için uykuları kaçıracak uyarı: Ciddi bir tsunami riski var
22:46 Zelenskiy, savaşa son verebilecek kararını ’hazırım’ diyerek duyurdu Zelenskiy, savaşa son verebilecek kararını 'hazırım' diyerek duyurdu
22:18 Anne babalar dikkat Bu iki markanın ürünleri resmen ölüm saçıyor Anne babalar dikkat! Bu iki markanın ürünleri resmen ölüm saçıyor
21:54 Kartpostallık görüntüler İstanbul’a lapa lapa kar yağdı Kartpostallık görüntüler! İstanbul'a lapa lapa kar yağdı
20:55 MHP lideri Devlet Bahçeli’nin kalp kapağı değiştirildi MHP lideri Devlet Bahçeli'nin kalp kapağı değiştirildi
09:48 Etil alkolün piyasaya arz şartları değişti Etil alkolün piyasaya arz şartları değişti
09:43 Bitcoin yatırımcısı dev şirket isim değişikliğine gitti Bitcoin yatırımcısı dev şirket isim değişikliğine gitti
09:42 Diyarbakır’da ağır hasarlı binada yaşayan 5 aile taşınamıyor Diyarbakır'da ağır hasarlı binada yaşayan 5 aile taşınamıyor
09:38 Uludağ’a çıkmak için 300 kilometre yol geldi, kış lastiği takmadığı için geri döndü Uludağ'a çıkmak için 300 kilometre yol geldi, kış lastiği takmadığı için geri döndü
09:31 Güvenli liman altın yeni rekorlar kırıyor Güvenli liman altın yeni rekorlar kırıyor
09:16 Demet Akalın’dan Sibil Çetinkaya’ya sert tepki: Yüzü puf böreği gibi şiş Demet Akalın'dan Sibil Çetinkaya'ya sert tepki: Yüzü puf böreği gibi şiş
09:15 Serdar Aziz’den Fenerbahçe’ye dönüş mesajı: Para pul umurumda değil Serdar Aziz'den Fenerbahçe'ye dönüş mesajı: Para pul umurumda değil
08:55 Ege’de iki saat içinde 7 deprem Bölgeye askeri çıkarma gemileri yollandı Ege'de iki saat içinde 7 deprem! Bölgeye askeri çıkarma gemileri yollandı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 7.02.2025 02:25:34. #1.12#
SON DAKİKA: Sigara İnme Riskini Artırıyor - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.