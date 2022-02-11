Üye Girişi
Sigara insan vücuduna olduğu kadar doğaya da zarar veriyor - Son Dakika

Sigara insan vücuduna olduğu kadar doğaya da zarar veriyor

11.02.2022 14:42

Sigara insan vücuduna olduğu kadar doğaya da zarar veriyorSİVAS Dr. Öğretim Üyesi Sanem Nemmezi Karaca, insan sağlığına ciddi zararlar veren sigaranın, doğaya ve ekosisteme de zarar verdiğini söyledi.

Sigara insan vücuduna olduğu kadar doğaya da zarar veriyor

SİVAS Dr. Öğretim Üyesi Sanem Nemmezi Karaca, insan sağlığına ciddi zararlar veren sigaranın, doğaya ve ekosisteme de zarar verdiğini söyledi.

Sivas Cumhuriyet Üniversitesi Sağlık Hizmetleri Uygulama ve Araştırma Hastanesi Aile Hekimliği Anabilim Dalı Dr. Öğretim Üyesi Sanem Nemmezi Karaca Sigarayı Bırakma Günü dolayısıyla açıklamalarda bulundu. Dr. Öğretim Üyesi Sanem Nemmezi Karaca, sigara izmaritlerinin doğaya zarar verdiğini belirterek, "Sigara izmaritleri, Dünya çapında en yaygın atılan atıktır. Dünyada sahillerde ve su kenarlarında en sık toplanan çöp sigara izmaritleridir. Sigara izmaritlerinde nikotin, krom, arsenik, kurşun ve etil fenol dahil olmak üzere pek çok tehlikeli kimyasal maddeler bulunmaktadır. Bu maddeler, izmaritlerden sulara ve toprağa sızarak doğaya zarar vermeye devam etmektedir. Söndürülmemiş sigara izmaritleri, orman yangınları başta olmak üzere pek çok yangın ve buna bağlı can kayıplarının önemli bir sebebi olmaya devam etmektedir. Ayrıca çoğunluğu plastik olan milyonlarca ton tütün ambalaj atığı da çevreye ve ekosisteme zarar vermektedir" dedi.

Sigarayı bırakmak istemek netleştirilmeli

Dr. Öğretim Üyesi Nemmezi Karaca "Vatandaşlarımızın sigarayı neden bırakmak istediklerini netleştirmeleri gerekir. Daha sağlıklı mı olmak istiyorlar, tasarruf mu yapacaklar, ailelerini mi koruyacaklar? Özellikle Pandemi nedeniyle evlerde kapalı kaldığımız bu dönemde sevdiklerini sigara dumanına pasif maruziyetin zararlı etkilerinden mi korumak istiyorlar? Bırakma nedenlerini bulduklarında bu nedenleri her gün kendilerine hatırlatsınlar. Belki yataklarının karşına bir not asabilirler. Bu uygulama tamamen bırakma konusunda kişilere ilham verebilir" şeklinde konuştu.

Motivasyon önemli

Dr. Öğr. Üyesi Sanem Nemmezi Karaca, sigarayı bırakma döneminde motivasyonun önemli olduğunu söyleyerek, "Birçok arayış içine girmiş, gerekli bilgileri edinmiş ve bunun gereklerini yerine getirmeye çalışmakta olan insanlar, karar verenler denerler ve bazen tek başlarına bazen profesyonel bir destek alarak sigarasız bir döneme geçerler. Motivasyon bu dönemde çok önemli. Artık sigara içmeyen ve tedavi süreci tamamlanmış bireylerin olduğu evredir. Sigarayı bırakmış kişiler için her an tekrar sigara içmeye başlama riski vardır. Bu nedenle sigarayı bırakmış olan kişiler özellikle ilk günler ve ilk haftalarda desteklenmeli, sigarasız geçen her günün kendilerini güvende hissetmeleri bakımından önemli olduğu vurgulanmalıdır" diye konuştu.

Sigara insan vücuduna olduğu kadar doğaya da zarar veriyor
Sigara insan vücuduna olduğu kadar doğaya da zarar veriyor
Sigara insan vücuduna olduğu kadar doğaya da zarar veriyor

YORUMLAR
500

Sivas Cumhuriyet Üniversitesi, Araştırma Hastanesi, Öğretim Üyesi, Sigara, Sağlık, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Sağlık Sigara insan vücuduna olduğu kadar doğaya da zarar veriyor - Son Dakika


Son Dakika Haberleri
14:57 Son Dakika: Türkiye Kupası çeyrek final eşleşmeleri belli oldu!
14:55 60 yaşındaki iş insanı canına kıydı!
14:39 Kaçırıldığı evde sandık içinde bulunan genç kız mahkemede konuştu!
14:37 Yalnız Kurt bu akşam neler olacak? Yıldırım Projesi'ni bulabilecekler mi?
14:32 Seren Serengil'den Hadise ve Ebru Gündeş'in yan yana fotoğrafına olay yorum: Ahlaksızlar!
14:25 Erol Köse eşi Fulden Köse'ye açtığı boşanma davasını kazandı! Köse'ye 175 bin TL tazminat ödenecek
14:25 Aşk Mantık İntikam'da bu akşam neler olacak? Esra çekimi engelleyebilecek mi?
14:23 FETÖ'cü Enes Kanter takımdan kovulunca fotoğraf paylaştı
14:22 Son dakika: İstanbul'da Güngören'de yangın! Art arda patlamalar meydana geldi
14:15 Aziz bu akşam neler olacak? Halı atölyesi satılıyor mu?
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 11.02.2022 15:05:46. #1.12#
SON DAKİKA: Sigara insan vücuduna olduğu kadar doğaya da zarar veriyor - Son Dakika
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
Advertisement