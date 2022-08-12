Sigara bağımlısının akciğer görüntüsü korkuttu! Farkı gören bırakabilir - Son Dakika
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Sigara bağımlısının akciğer görüntüsü korkuttu! Farkı gören bırakabilir

12.08.2022 11:28

Sigara kullanan ve kullanmayan kişilerin akciğerlerinin arasındaki fark sosyal medyada yayınlandı. Sigara içen bir kişinin akciğeri simsiyah haldeyken, sigara kullanmayan diğer kişinin akciğerinin bembeyaz olduğu görüldü.

Sağlığa zararlı olduğu bilinen sigara, yine de geniş bir kesim tarafından tüketiliyor. Cumhurbaşkanlığı ve Sağlık Bakanlığı'nın sigara tüketimini düşürmek adına yaptığı çalışmalar artarken, konuyla ilgili sosyal medyada da ilginç video ve fotoğraflar paylaşılıyor.

SİGARA İÇEN KİŞİNİN AKCİĞER GÖRÜNTÜSÜ

Son olarak sigara kullanan kişi ile kullanmayan kişi arasındaki akciğer farkına ait görüntüler paylaşıldı. Görüntülerde sigara kullanmayan kişinin akciğerinin bembeyaz olduğu görülürken, sigara kullanan kişinin akciğerinin ise simsiyah olduğu gözlendi.

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Sağlık, Güncel, Son Dakika

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SON DAKİKA: Sigara bağımlısının akciğer görüntüsü korkuttu! Farkı gören bırakabilir - Son Dakika
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