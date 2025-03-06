Sigarayı Bırakmak İçin Poliklinik Tavsiyesi - Son Dakika
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Sağlık

Sigarayı Bırakmak İçin Poliklinik Tavsiyesi

Dr. Fatma Özdemir, sigarayı bırakmak isteyenlerin profesyonel destek almasını önerdi.

06.03.2025 16:56
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Sigarayı bırakmak isteyenlere 'poliklinik' önerisi

Göğüs Hastalıkları ve Tüberküloz Uzmanı Dr. Fatma Özdemir:

"Tütün bağımlılığı bir hastalıktır. Gerçekten kurtulmak isteyen vatandaşlarımız normal göğüs hastalıkları veya herhangi bir hastalık gibi polikliniğe başvurmaları ve profesyonel destek almaları çok önemlidir"

KAYSERİ - Göğüs Hastalıkları ve Tüberküloz Uzmanı Dr. Fatma Özdemir; sigarayı bırakmak isteyen vatandaşlara uyarılarda bulunarak; "Tütün bağımlılığı bir hastalıktır. Gerçekten kurtulmak isteyen vatandaşlarımız normal göğüs hastalıkları veya herhangi bir hastalık gibi polikliniğe başvurmaları ve profesyonel destek almaları çok önemlidir" dedi.

Kayseri Şehir Hastanesi Göğüs Hastalıkları ve Tüberküloz Uzmanı Dr. Fatma Özdemir, tütün bağımlılığının sadece psikolojik bir bağımlılık değil, fizyolojik de bir bağımlılık olduğunu söyledi. Sigarayı bırakmak isteyen vatandaşlara önerilerde bulunan Özdemir; "Sigaranın içerisinde 4 bin zararlı organik ve inorganik madde var. Bunların içerisinde bağımlılığa yol açan nikotindir. Nikotin vücuttaki bazı reseptörlere anahtar kilit ilişkisi şeklinde bağlanıp vücudumuzu yönlendirebiliyor. Hastaların iradesi dışında bir bağımlılık gelişebiliyor. Tütün mücadelede ve sigara bırakma poliklinikleri de bunun için var. Çünkü tütün bağımlılığı bir hastalıktır. Gerçekten kurtulmak isteyen vatandaşlarımız normal göğüs hastalıkları veya herhangi bir hastalık gibi polikliniğe başvurmaları ve profesyonel destek almaları çok önemlidir. Çünkü sigara bırakma polikliniklerinde hastaların bağımlılık derecelerini tüm dünyada kullanılan bir ölçek ile ölçüyoruz. Ölçtükten sonra kan, akciğer ve kalp değerlerinin uygunluğunu değerlendirip, hastalarımıza gerekirse ilaçla destek oluyoruz. Tütün bağımlılığının derecesi hesaplandığında yüksek bağımlı çıkan hastalarımızın ilaçlarını devletimiz ücretsiz olarak karşılıyor" ifadelerini kullandı.

"Meşakkatli bir süreç"

Vatandaşların profesyonel destek almaları gerektiğini kaydeden Özdemir; "Hocalarımız 'sigarayı bırakamayan hasta yoktur, bırakmak istemeyen hasta vardır" derdi. Polikliniğimize de sigarayı bırakmak isteyen hastalarımız geliyor. Bu çok yüz güldürücü. Gerçekten sigarayı bırakmak isteyen vatandaşlarımız geliyor. Biraz meşakkatli bir süreç. Bu yüzden vatandaşlarımızın profesyonel bir destek almaları gerekiyor. Gelenlere de kafanızda bir tarih belirleyin diyoruz. Genellikle ilk 2 hafta içerisinde hastalarımızla bir tarih belirliyoruz. Aynı zamanda hastalarımıza psikoterapi gibi destekte oluyoruz. Beraber belirlediğimiz tarihten 2 hafta sonrasında da hastalarımızı kontrole çağırıyoruz. İlacın yan etkileri ve tütün bağımlılığından kurtulup kurtulamamaları açısından değerlendirmelerimizi yapıyoruz" diye konuştu.

Kaynak: İHA

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