Siirt'te İleri Düzey Kardiyoloji Hizmetleri - Son Dakika
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Siirt'te İleri Düzey Kardiyoloji Hizmetleri

Siirt\'te İleri Düzey Kardiyoloji Hizmetleri
09.07.2026 13:30
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Siirt Eğitim ve Araştırma Hastanesi, ileri düzey kardiyoloji hizmetleriyle hastalara yerinde tedavi sunuyor.

Siirt Eğitim ve Araştırma Hastanesi Kardiyoloji Bölümü'nde koroner anjiyografi, girişimsel kardiyoloji, kalıcı kalp pili uygulamaları ile elektrofizyolojik çalışma (EPS) ve kateter ablasyonu gibi ileri düzey tanı ve tedavi yöntemleri uygulanıyor.

Hastanede yürütülen çalışmalar kapsamında, vatandaşların ileri düzey kardiyoloji hizmetlerine il dışına gitmeden kendi şehirlerinde ulaşabilmesi hedefleniyor. Koroner anjiyografi ve girişimsel kardiyoloji işlemlerinin yanı sıra kalıcı kalp pili uygulamaları ile ritim bozukluklarının tanı ve tedavisinde kullanılan EPS ve kateter ablasyonu işlemleri de düzenli olarak gerçekleştiriliyor.

İleri düzey kardiyoloji hizmetleri; Doç. Dr. Muzaffer Aslan, Dr. Öğretim Üyesi Çağdaş Kaynak, Dr. Öğretim Üyesi Aykut Yılmaz ve Uzman Dr. Ahmet Emir Ulutaş'ın görev aldığı ekip tarafından yürütülüyor. Özellikle ritim bozukluğu bulunan hastalar için önem taşıyan EPS ve kateter ablasyonu işlemlerinin Siirt'te yapılabiliyor olması sayesinde il dışına sevk ihtiyacının azaldığı, hastaların tedavi süreçlerinin de hız kazandığı belirtildi. Kalıcı kalp pili uygulamalarının da başarıyla sürdürüldüğü bildirildi.

Hastane yönetiminden yapılan açıklamada, bilimsel gelişmeler ve güncel teknolojilerin yakından takip edilerek ileri düzey kardiyolojik tanı ve tedavi hizmetlerinin geliştirilmeye devam edileceği, vatandaşların güvenilir ve nitelikli sağlık hizmetine kendi illerinde ulaşmasının amaçlandığı ifade edildi. - SİİRT

Kaynak: İHA

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Son Dakika Sağlık Siirt'te İleri Düzey Kardiyoloji Hizmetleri - Son Dakika

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