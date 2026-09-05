Sinop Boyabat'ta sağlık ekipleri gebe anne adaylarını evlerinde ziyaret ediyor - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Sinop Boyabat'ta sağlık ekipleri gebe anne adaylarını evlerinde ziyaret ediyor

Sinop Boyabat\'ta sağlık ekipleri gebe anne adaylarını evlerinde ziyaret ediyor
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Sinop'un Boyabat ilçesinde, İlçe Sağlık Müdürlüğü ekipleri gebelik sürecinin sağlıklı geçirilmesi için anne adaylarını evlerinde ziyaret ediyor. Ziyaretlerde anne ve bebek sağlığı değerlendirilirken, beslenme ve doğum sonrası dikkat edilmesi gerekenler hakkında da bilgilendirme yapılıyor.

Sinop'un Boyabat ilçesinde, gebelik sürecinin sağlıklı ve güvenli şekilde geçirilmesi amacıyla anne adaylarına yönelik ev ziyaretleri gerçekleştiriliyor.

Boyabat İlçe Sağlık Müdürlüğü ekipleri, ilçede yaşayan gebeleri evlerinde ziyaret ederek gebelik sürecindeki ihtiyaçlarını yerinde değerlendiriyor. Ziyaretlerde anne ve bebek sağlığının korunmasına yönelik bilgilendirmeler yapılırken, anne adaylarının gebelik dönemini daha bilinçli ve sağlıklı geçirmeleri amaçlanıyor.

Ev ziyaretleri kapsamında gebelik süreci hakkında bilgilendirme yapılırken, anne ve bebek sağlığının genel değerlendirmesi gerçekleştiriliyor. Ayrıca sağlıklı beslenme ve yaşam önerileri konusunda anne adaylarına danışmanlık veriliyor.

Ekipler tarafından doğum ve doğum sonrasında dikkat edilmesi gereken hususlar hakkında da bilgilendirme yapılırken, anne adaylarının merak ettikleri konularda soruları yanıtlanıyor.

Boyabat İlçe Sağlık Müdürlüğü tarafından yürütülen çalışmalarla her anne adayının sağlıklı bir gebelik süreci geçirmesi ve bebeklerin sağlıklı bir başlangıç yapması hedefleniyor.

Kaynak: İHA

Boyabat, Sağlık, Bebek, Sinop, Son Dakika

Son Dakika Sağlık Sinop Boyabat'ta sağlık ekipleri gebe anne adaylarını evlerinde ziyaret ediyor - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Memur ve emeklinin beklediği haber: Masada 4 farklı senaryo var Memur ve emeklinin beklediği haber: Masada 4 farklı senaryo var
Yüreğir belediyesi için mahkeme kararını verdi CHP’den hamle gecikmedi Yüreğir belediyesi için mahkeme kararını verdi! CHP'den hamle gecikmedi
10 yıl sonra yakalanmıştı Suikast timindeki ismin yardım ağı deşifre 10 yıl sonra yakalanmıştı! Suikast timindeki ismin yardım ağı deşifre
Nepal’de korkunç bilanço Felaketin boyutu her saat artıyor Nepal'de korkunç bilanço! Felaketin boyutu her saat artıyor
Trump 47 yıl sonra bir ilke imza attı İsrail destekçileri küplere bindi Trump 47 yıl sonra bir ilke imza attı! İsrail destekçileri küplere bindi
Prens George’a telefon yasağı Kraliyet unvanı bile bu kuralı değiştiremedi Prens George’a telefon yasağı! Kraliyet unvanı bile bu kuralı değiştiremedi

13:49
Fenerbahçe’den Beşiktaş derbisine saatler kala Asensio kararı
Fenerbahçe'den Beşiktaş derbisine saatler kala Asensio kararı
13:08
Bahçeli’den dikkat çeken Amedspor sözleri: Tehlikeli boyutlar kazanabilir
Bahçeli'den dikkat çeken Amedspor sözleri: Tehlikeli boyutlar kazanabilir
12:20
Sibel Can ve Emir Sarıgül evleniyor
Sibel Can ve Emir Sarıgül evleniyor
12:18
Köprüler ve otoyollar satılıyor mu Bakanlıktan net açıklama geldi
Köprüler ve otoyollar satılıyor mu? Bakanlıktan net açıklama geldi
12:01
Galatasaray’dan sakatlanan Osimhen ve Lemina için açıklama var
Galatasaray'dan sakatlanan Osimhen ve Lemina için açıklama var
11:54
Metrobüste ortalık karıştı: Siz Kemalistler ne yaptınız bu ülkeye
Metrobüste ortalık karıştı: Siz Kemalistler ne yaptınız bu ülkeye?
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 5.09.2026 13:53:21. #7.12#
SON DAKİKA: Sinop Boyabat'ta sağlık ekipleri gebe anne adaylarını evlerinde ziyaret ediyor - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement