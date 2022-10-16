Sinop sağlık haberi: Boyabat'ta kolon kanserinin erken teşhisi için stant açıldı - Son Dakika
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Sinop sağlık haberi: Boyabat'ta kolon kanserinin erken teşhisi için stant açıldı

16.10.2022 11:52

Sinop yerel sağlık haberine göre Boyabat ilçesinde kolon kanserinde erken teşhise dikkat çekmek için açılan stantta vatandaşlara test kitleri de dağıtıldı.

Boyabat ilçesinde kolon kanserinde erken teşhise dikkat çekmek için açılan stantta vatandaşlara test kitleri de dağıtıldı.

İlçe Sağlık Müdürlüğü tarafından Çamlıca Mahallesi'ndeki panayır alanının girişine stant kuruldu.

Stantta vatandaşlara kolon kanseri hakkında bilgi verilip erken teşhisin önemi vurgulanarak test kitleri ve broşürler dağıtıldı.

İlçe Sağlık Müdürü Uzm. Dr. Uğur Bekir İnebeyli, kanser hastalığının erken teşhis edildiğinde tedavi edilebilir hastalık olduğunu söyledi.

Son yıllarda bağırsak kanserine sıkça rastlandığını belirten İnebeyli, "Diğer kanser türlerinde olduğu gibi bağırsak kanserinde de önemli olan erken teşhistir. Bu kitler sayesinde bağırsak ve kolon kanserlerinin erken teşhisi mümkün olmaktadır. Burada kitlerin nasıl kullanılacağını anlatıp, olumsuz bir sonuç çıkarsa bize ulaşmalarını söylüyoruz." dedi.

İnebeyli, tüm vatandaşların bu ücretsiz hizmetten yararlanmasını istediklerini sözlerine ekledi.

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Kaynak: AA

Hisarcık, Çamlıca, Boyabat, Sağlık, Son Dakika

Son Dakika Sağlık Sinop sağlık haberi: Boyabat'ta kolon kanserinin erken teşhisi için stant açıldı - Son Dakika

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