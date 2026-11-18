Sinop İl Sağlık Müdürü Uzm. Dr. Semih Canpolat başkanlığında, Sinop Atatürk Devlet Hastanesinde sunulan sağlık hizmetlerinin değerlendirilmesine yönelik toplantı gerçekleştirildi.

Hastane yöneticilerinin katılımıyla düzenlenen toplantıda, hastanenin güncel hizmet verileri, poliklinik faaliyetleri, Merkezi Hekim Randevu Sistemi (MHRS) kapsamında yürütülen çalışmalar ve randevu planlamaları ele alındı.

Toplantıda ayrıca sağlık hizmetlerinin etkin ve verimli sunulması, hastanenin mevcut hizmet kapasitesi ve sağlık hizmetlerinin koordinasyonuna ilişkin değerlendirmelerde bulunuldu.

Şehit yakınları ve gazilerin sağlık hizmetlerinden yararlanma süreçlerinin kolaylaştırılması, kendilerine sunulan hizmetlerin iyileştirilmesi ve vatandaşların sağlık hizmetlerine erişiminin geliştirilmesi konuları da gündeme geldi.

Toplantıda, hastanede sunulan sağlık hizmetlerinin genel işleyişi değerlendirilirken hizmet kalitesinin artırılması, mevcut imkanların etkin kullanılması ve vatandaş memnuniyetinin yükseltilmesine yönelik görüş alışverişinde bulunuldu.