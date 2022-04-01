Sivas Cumhuriyet Üniversitesi kanser hastalığındaki artışa dikkati çekti - Son Dakika
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Sivas Cumhuriyet Üniversitesi kanser hastalığındaki artışa dikkati çekti

01.04.2022 18:04
Sivas Cumhuriyet Üniversitesi kanser hastalığındaki artışa dikkati çekti

Sivas Cumhuriyet Üniversitesi (SCÜ) Sağlık Hizmetleri Uygulama ve Araştırma Hastanesi Tıbbi Medikal Onkoloji Bilim Dalı Öğretim Üyesi Dr. Mahmut Uçar, kanser hastalığının dünyada ve Türkiye'de sebebi bilinen ölümler arasında kalp ve damar hastalıklarından sonra ikinci sırada yer aldığını bildirdi.

Sivas Cumhuriyet Üniversitesi (SCÜ) Sağlık Hizmetleri Uygulama ve Araştırma Hastanesi Tıbbi Medikal Onkoloji Bilim Dalı Öğretim Üyesi Dr. Mahmut Uçar, kanser hastalığının dünyada ve Türkiye'de sebebi bilinen ölümler arasında kalp ve damar hastalıklarından sonra ikinci sırada yer aldığını bildirdi.

Uçar, Kanser Haftası dolayısıyla yaptığı yazılı açıklamada, kanser hastalığının yükünün dünya çapında her geçen gün artış gösterdiğine dikkati çekerek, "Ülkemizde ve dünyada nüfusun artması, yaşlanması ve kansere yol açabilecek risk faktörlerine daha çok ve uzun süre maruz kalınması nedeniyle hastalığa bağlı ekonomik, sosyolojik ve psikolojik yükün de artması beklenmektedir." ifadesini kullandı.

Kanserin önlenebilir bir hastalık olduğuna dikkati çeken Uçar, şunları kaydetti:

"Tütün kullanımı, alkol tüketimi, fazla kilolu ve/veya obez olma ve enfeksiyonlara maruz kalmanın engellenmesi yoluyla günümüzde yüzde 30-50 oranında bu hastalığın önlenebileceği bilinmektedir. Erken teşhis de çok önemli. Özellikle 40-69 yaş arası kadınlara 2 yılda bir meme kanseri, 30-65 yaş arası kadınlara 5 yılda bir rahim ağzı kanseri, 50-70 yaş arası kadın ve erkeklere 2 yılda bir kalınbağırsak kanseri taraması yapılması gerekiyor."

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Sivas Cumhuriyet Üniversitesi, Araştırma Hastanesi, Öğretim Üyesi, Kanser, Sağlık, Son Dakika

Kaynak: AA

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