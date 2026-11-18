Sivas Devlet Hastanesi Enfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji Uzmanı Dr. Burcu Türkseven, gereksiz antibiyotik kullanımına karşı vatandaşları uyardı. Grip ve nezle gibi virüs kaynaklı hastalıklarda antibiyotiklerin etkili olmadığını belirten Türkseven, bilinçsiz kullanımın ciddi sağlık sorunlarına ve antibiyotik direncine yol açabileceğini söyledi.

Dünya Antimikrobiyal Direnç Farkındalık Haftası kapsamında açıklamalarda bulunan Sivas Devlet Hastanesi Enfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji Uzmanı Dr. Burcu Türkseven, antibiyotiklerin doğru ve bilinçli kullanılmasının önemine dikkat çekti.

Dünya Sağlık Örgütü tarafından 18-24 Kasım tarihleri arasında düzenlenen farkındalık haftasının, ilaç direncine bağlı enfeksiyonlarla mücadele etmeyi ve toplumda bilinç oluşturmayı amaçladığını belirten Türkseven, antimikrobiyal direncin dünya genelinde önemli bir sağlık tehdidi olduğunu ifade etti. Dirençli bakterilerin 2019 yılında dünya genelinde en az 700 bin ölümden sorumlu olduğunu aktaran Türkseven, 2050 yılında antimikrobiyal direnç nedeniyle yıllık ölüm sayısının 10 milyona ulaşabileceğinin tahmin edildiğini kaydetti.

"Bilinçsiz kullanım organlara zarar verebilir"

Antimikrobiyal direncin, mikroorganizmaların zamanla değişime uğrayarak kendilerine karşı kullanılan ilaçlara duyarsız hale gelmesi anlamına geldiğini belirten Türkseven, insanlarda, hayvancılıkta ve tarımda antimikrobiyallerin aşırı ve uygunsuz kullanımının bu sorunu artırdığını söyledi. Gereksiz antibiyotik kullanımının bağırsak florasını bozabileceğini, dirençli bakterilerin gelişmesine ve ishal gibi yan etkilere neden olabileceğini vurgulayan Türkseven, kalp, karaciğer ve böbrekler başta olmak üzere çeşitli organların da zarar görebileceğine dikkat çekti.

"Grip ve nezlede antibiyotik etkili değil"

Antibiyotiklerin yalnızca bakterilere karşı etkili olduğunu hatırlatan Dr. Burcu Türkseven, grip ve nezle gibi virüs kaynaklı üst solunum yolu enfeksiyonlarında antibiyotik tedavisinin yeri olmadığını ifade etti. Üst solunum yolu enfeksiyonlarının büyük bölümünün virüslerden kaynaklandığını belirten Türkseven, bazı viral enfeksiyonların ardından bakteriyel ikincil enfeksiyonların gelişebileceğini ve bu durumlarda hekim değerlendirmesiyle antibiyotik tedavisine ihtiyaç duyulabileceğini söyledi.

Antibiyotiklerin yalnızca hekim tarafından reçete edildiğinde, uygun dozda ve belirlenen süre boyunca kullanılması gerektiğini vurgulayan Türkseven, vatandaşların kendi kendine ya da eş, dost tavsiyesiyle antibiyotik kullanmaması gerektiğini belirterek bilinçli ilaç kullanımının önemine dikkat çekti.