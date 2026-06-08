Sivas'ta 'Sıram Cepte' Uygulaması - Son Dakika
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Sivas'ta 'Sıram Cepte' Uygulaması

Sivas\'ta \'Sıram Cepte\' Uygulaması
08.06.2026 16:28
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Sivas Numune Hastanesi, hasta memnuniyetini artırmak için 'Sıram Cepte' uygulamasını başlattı.

Sivas Numune Hastanesinde sağlık hizmetlerinin kalitesini artırmak ve hasta memnuniyetini güçlendirmek amacıyla hayata geçirilen "Sıram Cepte" uygulaması hizmete sunuldu.

Konuya ilişkin açıklamalarda bulunan Sivas Numune Hastanesi Başhekimi Uzm. Dr. Mehmet Fidan, hastaneye başvuran vatandaşların Merkezi Hekim Randevu Sistemi (MHRS) üzerinden randevu alarak muayene olabildiğini, aynı zamanda MHRS'de randevu bulamayan vatandaşların ayaktan başvuru yoluyla poliklinik hizmetlerinden yararlanabildiğini belirtti.

Ayaktan başvuru yapan vatandaşların poliklinik önlerinde bekleme süreçlerini daha konforlu hale getirmek amacıyla geliştirilen "Sıram Cepte" uygulamasının önemli bir kolaylık sağlayacağını ifade eden Başhekim Uzm. Dr. Fidan, "Bu uygulama ile birlikte sıra numarası alan vatandaşlarımız ilgili polikliniklere geldiğinde poliklinik önündeki monitörden barkodunu okutarak sıra numarasını takip edebilecekler. Bu şekilde sırasını beklerken kapının önünde beklemek zorunda kalmadan; örneğin kantinde oturarak sırasının ne zaman geleceğini akıllı telefonundan takip edebilecek. Bu da vatandaşlarımızın muayene beklerken ki süresinin daha verimli olmasını sağlayacak" dedi. - SİVAS

Kaynak: İHA

Numune Hastanesi, Teknoloji, Hastane, Sağlık, Sivas, Son Dakika

Son Dakika Sağlık Sivas'ta 'Sıram Cepte' Uygulaması - Son Dakika

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