SMA Taraması Hayat Kurtarıyor - Son Dakika
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SMA Taraması Hayat Kurtarıyor

SMA Taraması Hayat Kurtarıyor
24.06.2026 17:42
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Ebe Somertaş, yenidoğan tarama programlarıyla SMA hastalığının erken tespitinin önemini vurguladı.

Ebe Fikriye Somertaş, Spinal Musküler Atrofi (SMA) hastalığının henüz belirti vermeden tespit edilebildiği yenidoğan tarama programları sayesinde, erken dönemde başlanan tedavilerle kas kaybı, hareket kısıtlılığı ve solunum problemleri gibi ciddi sağlık sorunlarının etkilerinin önemli ölçüde azaltılabildiğini söyledi.

Niğde Merkez Hidayet Okay Aile Sağlığı Merkezi'nde görev yapan ebe Fikriye Somertaş, yenidoğan tarama programları kapsamında uyguladıkları topuk kanı testinin önemine dikkat çekerek, SMA hastalığında erken teşhisin çocukların yaşam kalitesini artırdığını söyledi. Somertaş, SMA'nın kalıtsal ve ilerleyici bir kas-sinir hastalığı olduğunu belirterek, "SMA, vücudumuzun kas hareketlerini kontrol eden omurilikteki ön boynuz motor nöron hücrelerinin etkilenmesi sonucu ortaya çıkan bir hastalıktır. Hastalık; kaslarda güçsüzlük, beslenme güçlüğü ve solunum problemleriyle kendini gösterebilir. İstemli kas hareketlerinde belirgin kuvvetsizlik ve kas erimeleri meydana gelir" dedi.

SMA'nın farklı tiplerinin bulunduğunu ifade eden Somertaş en sık görülen türün yüzde 60-70 oranıyla SMA Tip 1 olduğunu söylediği açıklamasında, "Hastalığın erken dönemde tanı alması tedavi sürecinde büyük önem taşıyor. Belirtilerin başladığı dönemde tanı alan ve takip edilen hastaların uzun süreli tedavi altında izlenmeleri gerekmektedir. Günümüzde uygulanan yeni tedavi yöntemleri sayesinde hastalık erken dönemde kontrol altına alınabilmekte ve hastaların yaşam kalitesi yüksek seviyelerde tutulabilmektedir" diye konuştu.

"Topuk kanı bebeğe zarar vermez"

Yenidoğan tarama programlarının temelini oluşturan topuk kanı testinin güvenli bir uygulama olduğunu belirten Somertaş, ailelerin bu konuda tereddüt yaşamaması gerektiğini ifade etti. Topuk kanı alınmasının bebeğe herhangi bir zarar vermediğini vurgulayan Somertaş, "Aksine bu tarama programı sayesinde dünya genelinde milyonlarca çocuğun sağlığı korunmakta ve hayatı kurtarılmaktadır. SMA başta olmak üzere birçok kalıtsal ve metabolik hastalık, henüz belirti vermeden tespit edilerek erken müdahale imkanı sağlanmaktadır" dedi. - NİĞDE

Kaynak: İHA

Yenidoğan, Sağlık, Yaşam, Son Dakika

Son Dakika Sağlık SMA Taraması Hayat Kurtarıyor - Son Dakika

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