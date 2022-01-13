Son dakika haberi! Yaşlı hastanın yardımına paletli ambulans yetişti - Son Dakika

Yaşlı hastanın yardımına paletli ambulans yetişti
KAHRAMANMARAŞ - Kahramanmaraş'ta kar yağışının etkili olduğu bölgedeki evinde rahatsızlanan yaşlı kadının imdadına paletli ambulansla gelen sağlık ekipleri yetişti. Karlı yolları aşarak geçen ambulans ile yaşlı kadın hastaneye kaldırıldı.
Göksun ilçesine bağlı Küçükçamurlu Mahallesi'ndeki evinde bir anda rahatsızlanan Nazife ninenin yakınları, durumu 112 Acil sağlık merkezine bildirdi.
Yüksek tansiyon ve şeker hastalığı bulunan kadına, bölgedeki yoğun kar nedeniyle ulaşmakta güçlükle ulaşan ekipler, ilk müdahaleyi yaptıktan sonra Nazife nineyi paletli ambulansa aldı.
Nazife nine, paletli ambulansla Göksun Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.
Hastanın sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.
Kaynak: İHA
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