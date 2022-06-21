Son dakika haberleri | Büyükada'da bisikletli sağlıkçılardan bisiklet kazasına anında müdahale - Son Dakika
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Son dakika haberleri | Büyükada'da bisikletli sağlıkçılardan bisiklet kazasına anında müdahale

21.06.2022 10:41

Gelen son dakika haberlerine göre - Büyükada'da bisikletli sağlıkçılardan bisiklet kazasına anında müdahale Büyükada'da kara ambulanslarının yetişemediği noktalarda, bisikletli sağlık ekipleri, acil vakaların imdadına yetişiyor.

- Büyükada'da bisikletli sağlıkçılardan bisiklet kazasına anında müdahale

İSTANBUL - Büyükada'da kara ambulanslarının yetişemediği noktalarda, bisikletli sağlık ekipleri, acil vakaların imdadına yetişiyor. Yaşanan bir bisiklet kazasında ise hafif yaralanan 1 kişiye bisikletli sağlık ekipleri anında müdahale etti.

İstanbul İl Ambulans Servisi Başhekimliği bünyesinde Bisikletli Öncü Tim Ekipleri oluşturulmuş ve kara, hava, deniz ambulansından sonra Adalar, "bisikletli ambulans" ekiplerine de kavuşmuştu. Hizmete giren uygulama sayesinde kara ambulanslarına destek amaçlı bisikletli sağlık ekipleri Büyükada'daki hastalara hizmet veriyor. Öncü timler yaralının durumuna göre hafif bir yaralanma ise olay yerinde anında müdahale ediyor, yaralanma ağır bir vaka ise kara ambulansını çağırıyorlar. Öncü timler 2 adet Büyükada'da ve 2 adet Heybeliada'da olmak üzere ilk etapta 4 adet olarak planlandı.

Adalar'a ziyaret yoğunluğu beklenen hafta sonu ile resmi, dini bayramlar gibi özel günlerde ise toplam 10 personel ek nöbet şeklinde öncü timlerde görev alıyor. Ekipler bisiklette taşıdıkları acil çantası, oksijen tüpü ve otomatik eksternal defibrilatör ile suda boğulmalardan, yüksekten düşmeye; kalp krizinden, çeşitli şok tablolarına kadar karşılaşabilecekleri her türlü vakanın ilk müdahalesini yaparak kara ambulans ekibi gelinceye kadar hastanın tedavisine başlayabiliyor. Birden çok hasta ya da yaralı olması halinde triaj ilkelerini göz önünde bulundurarak önce nakledilmesi gereken hastaların belirlenmesinde rol alıyorlar. Bu sayede ana karada tedavisinin devam etmesi gereken hastalar için daha hızlı nakil sağlanabiliyor.

Ayrıca bisikletli öncü timler Adalar bölgesinde sıkça rastlanan bisikletten düşme gibi basit yaralanmalarda da pansuman gibi tıbbi ihtiyaçları da olay yerinde gideriyor. Büyükada'da Nizam Mahallesi Nizam Caddesi'nde geçtiğimiz günlerde bisiklet kazası meydana geldi. Kazada 1 kişi hafif yaralandı. İhbar üzerine olay yerine gelen 112 bisikletli öncü timleri yaralanan şahsa pansuman yaparak müdahale etti. Bisikletli sağlık ekiplerinin yaralıya müdahalesi cep telefonu kamerasına da yansıdı.

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Kaynak: İHA

Büyükada, Sağlık, Son Dakika

Son Dakika Sağlık Son dakika haberleri | Büyükada'da bisikletli sağlıkçılardan bisiklet kazasına anında müdahale - Son Dakika

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