İlçedeki Meslek Yüksek Okulu'nda öğrenim gören öğrenciler, yatılı kaldıkları Hacı Şaban Cengiz KYK Erkek Öğrenci Yurdu'nda önceki akşam yedikleri yemek sonrası rahatsızlandı. Mide bulantısı ve kusma şikayetleriyle 40 öğrenci, ilçedeki hastaneye başvurdu. Müşahede altına alınan ve sağlık durumlarının iyi olduğu belirtilen öğrenciler, tedavilerinin ardından taburcu edildi. Gıda zehirlenmesi şüphesi üzerine yurtta inceleme başlatıldı.

Kaynak: DHA

Torul, Sağlık, Son Dakika

Son Dakika › Sağlık › Son dakika haberleri! Gümüşhane'de yurtta kalan 40 üniversiteli, zehirlenme şüphesiyle hastaneye başvurdu - Son Dakika

Bu haber Demirören Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. Demirören Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı Demirören Haber Ajansı kurumudur.