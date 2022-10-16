Son dakika haberleri! Gümüşhane'de yurtta kalan 40 üniversiteli, zehirlenme şüphesiyle hastaneye başvurdu - Son Dakika
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Son dakika haberleri! Gümüşhane'de yurtta kalan 40 üniversiteli, zehirlenme şüphesiyle hastaneye başvurdu

16.10.2022 22:41
Son dakika haberleri! Gümüşhane'de yurtta kalan 40 üniversiteli, zehirlenme şüphesiyle hastaneye başvurdu

Bir son dakika haberine göre GÜMÜŞHANE'nin Torul ilçesinde yatılı yurtta kalan 40 üniversite öğrencisi, yedikleri yemekten zehirlendikleri şüphesiyle hastaneye başvurdu.

GÜMÜŞHANE'nin Torul ilçesinde yatılı yurtta kalan 40 üniversite öğrencisi, yedikleri yemekten zehirlendikleri şüphesiyle hastaneye başvurdu.

İlçedeki Meslek Yüksek Okulu'nda öğrenim gören öğrenciler, yatılı kaldıkları Hacı Şaban Cengiz KYK Erkek Öğrenci Yurdu'nda önceki akşam yedikleri yemek sonrası rahatsızlandı. Mide bulantısı ve kusma şikayetleriyle 40 öğrenci, ilçedeki hastaneye başvurdu. Müşahede altına alınan ve sağlık durumlarının iyi olduğu belirtilen öğrenciler, tedavilerinin ardından taburcu edildi. Gıda zehirlenmesi şüphesi üzerine yurtta inceleme başlatıldı.


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Kaynak: DHA

Torul, Sağlık, Son Dakika

Son Dakika Sağlık Son dakika haberleri! Gümüşhane'de yurtta kalan 40 üniversiteli, zehirlenme şüphesiyle hastaneye başvurdu - Son Dakika

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