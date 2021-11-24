Üye Girişi
'Sosyal hizmet uzmanları kadın refahına yönelik hizmetlerde aktif rol oynuyor' - Son Dakika

'Sosyal hizmet uzmanları kadın refahına yönelik hizmetlerde aktif rol oynuyor'

24.11.2021 09:22
'Sosyal hizmet uzmanları kadın refahına yönelik hizmetlerde aktif rol oynuyor'

ANKARA'da Sosyal Hizmet Uzmanı Buse Buket Şener, sosyal hizmet uzmanlarının kadın refahına yönelik sosyal hizmet uygulamalarının gerçekleştirildiği tüm alanlarda aktif olarak rol aldıklarını söyleyerek, "Tüm çalışmaların amacı, kadının, kendini ifade etmesini, yaşadığı sorunlar üzerine...

ANKARA'da Sosyal Hizmet Uzmanı Buse Buket Şener, sosyal hizmet uzmanlarının kadın refahına yönelik sosyal hizmet uygulamalarının gerçekleştirildiği tüm alanlarda aktif olarak rol aldıklarını söyleyerek, "Tüm çalışmaların amacı, kadının, kendini ifade etmesini, yaşadığı sorunlar üzerine farkındalık düzeyinin artırılmasını ve sorunları paylaşma konusunda aktif olmasını, sorunlarına yönelik çözüm üretme kapasitesinin artırılmasını, kadının aile ve toplum içerisinde kabul ve saygı görerek statüsünün yükselmesini sağlamaktadır" dedi.

Güven Çayyolu Cerrahi Tıp Merkezi Sosyal Hizmet Uzmanı Buse Buket Şener, kadının refahına yönelik sosyal hizmet uzmanlarının çalışmalarına ilişkin açıklamada bulundu. Şener, "Kadını ürkütücü eylemlerle korkutan, eylemleri gerçekleştirmek ile tehdit eden, toplum içinde rencide eden, kadının özgürlüğünü kısıtlayan ve baskı altında tutan, karar alma fırsatını yadsıyan, cinsel, fiziksel, duygusal, sosyal ve ekonomik anlamda kadına zarar veren, çoğu ölümle sonuçlanan tüm tutum ve davranışlar 'kadına şiddet' olarak tanımlanmaktadır. Kadın, fiziksel yaralama ya da yaralama tehdidi, aşağılanma, alçaltıcı şakaların objesi haline getirilme, güveninin yıkılması, aktivitelerinin baskıcı bir şekilde izlenmesi ve kontrol altında tutulması, paraya erişiminin yönetilmesi, bir şeyi yaptırmak ya da yaptırmamak amacıyla korkutucu davranışlarda bulunulması gibi şiddetin pek çok türüne maruz kalmaktadır.  İstismar çeşitli şekillerde ortaya çıksa da hepsinin ortak niyeti kadınlar üzerinde kontrol hakimiyeti kurmaktır" diye konuştu.

'KADINA ŞİDDET KONUSU ÜZERİNE ARAŞTIRMALAR YAPILIYOR'

Geçmişten günümüze kadına şiddet konusu üzerine araştırmaların yapıldığını, şiddeti önleme ve azaltmaya yönelik çalışmaların gerçekleştirildiğini ifade eden Şener, "Sosyal hizmet uzmanları kadın refahına yönelik koruyucu, eğitici, önleyici, geliştirici hizmetlerin sunulması, erkek ve kadın bakış açılarının yaşamın her alanında eşit ve adil yer alması, kadının birey olarak güçlendirilmesi ve üretime katkısının sağlanması, kadınların bilgi, beceri, eğitim, inisiyatif gücü gibi niteliklerinin arttırılmasını hedeflenerek sosyal hizmet uygulamaları gerçekleştirmektedir. Tüm çalışmaların amacı, kadının, kendini ifade etmesini, yaşadığı sorunlar üzerine farkındalık düzeyinin artırılmasını ve sorunları paylaşma konusunda aktif olmasını, sorunlarına yönelik çözüm üretme kapasitesinin arttırılmasını, kadının aile ve toplum içerisinde kabul ve saygı görerek statüsünün yükselmesini sağlamaktadır" dedi.

KADIN REFAHINA YÖNELİK SOSYAL HİZMET UYGULAMALARI

Şener, sosyal hizmet uzmanlarının kadın refahına yönelik sosyal hizmet uygulamalarının gerçekleştirildiği tüm alanlarda aktif olarak rol aldıklarını kaydederek, şunları söyledi:

"Şiddet gören kadınlara yönelik hizmet veren sosyal hizmet uzmanları, kadının istismarın yapısını ve istismar döngüsünü, kendini ve çocuklarını güvende tutabilme seçenekleri olduğunu anlamasına yardımcı olur. Karar almasına, plan yapmasına ve güvende olmak için ihtiyacı olan hizmetleri almasına yardım eder. Kadına ve çocuklarına istismarın psikolojik etkilerini iyileştirmelerine ve kişisel sınırları yeniden kurmalarına yardım eder. Kadını hayatta tutan veya çocuklarını koruyan karar ve davranışlar gibi kadının gücüne odaklanır. Eğer istismarcı geriye dönmeye ya da onunla yaşamaya karar verirse, kadına yeniden tehdit altında olduğunda hemen uygulayabileceği bir güvenlik planı geliştirmesine yardımcı olur. Kadın hakları konusunda ihlale uğrayan ya da risk altında olan kadınları veya kadın gruplarını belirlemeye çalışır. Arabulucu rolü ile şiddet gören kadınların toplumda var olan kadın konukevleri, toplum merkezleri, Şiddet Önleme ve İzleme Merkezleri (ŞÖNİM) gibi kurum ve kuruluşlardan yararlanmasına yardımcı olur. Kadın hakları konusunda yaşanan mağduriyetlerin giderilmesi noktasında makro sosyal hizmet uygulamaları kapsamında yasalarda, politikalarda değişiklik yapmak gibi savunuculuk faaliyetlerini yürütür. Kadınların temel haklarının ne olduğunu, kadın hakları ihlallerinin neler olduğunu öğretir ve kadınların topluma katılımlarını sağlar. Kadının güçlenmesini ve baş etme mekanizmalarının gelişmesini sağlayarak kendi ayakları üzerinde durması ve yaşadığı problemlerin üstesinden gelmesini destekler. Var olan grupları, kaynakları, örgütleri, yapıları birleştirmek, onlara enerji vererek ya da yeni oluşumlar oluşturmak için çalışır. Diğer meslek grubundan kişiler ve kurumlarla konsültasyon yapmak suretiyle kadınların karşı karşıya kaldıkları problemlerin çözümü noktasında çalışmalar yapar."


'Sosyal hizmet uzmanları kadın refahına yönelik hizmetlerde aktif rol oynuyor'

Kadın Hakları, Tıp Merkezi, Sağlık, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Sağlık 'Sosyal hizmet uzmanları kadın refahına yönelik hizmetlerde aktif rol oynuyor' - Son Dakika


YORUMLAR
500

Son Dakika

3 yaşındaki Müslüme Yağal'ın ölümünde çarpıcı ayrıntı! Ailesi tam tersi bölgeyi göstermiş 10:17 3 yaşındaki Müslüme Yağal'ın ölümünde çarpıcı ayrıntı! Ailesi tam tersi bölgeyi göstermiş Dolar yorumu yapanlara o isim de katıldı! Cübbeli Ahmet Hoca: Doların yeri dolar, vatanın yeri dolmaz! 10:11 Dolar yorumu yapanlara o isim de katıldı! Cübbeli Ahmet Hoca: Doların yeri dolar, vatanın yeri dolmaz! Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın başdanışmanı Oktay Saral: Hepinizin canı cehenneme, müptezeller 08:36 Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın başdanışmanı Oktay Saral: Hepinizin canı cehenneme, müptezeller
Apartman bodrumunda tabancayla vurulan genç kız, hayatını kaybetti 08:20 Apartman bodrumunda tabancayla vurulan genç kız, hayatını kaybetti Uzun süredir meme kanseriyle mücadele eden Canan Ergüder, Oğlum dizisi ile ekranlara dönüyor 08:03 Uzun süredir meme kanseriyle mücadele eden Canan Ergüder, Oğlum dizisi ile ekranlara dönüyor Barış Pınarı bölgesinden acı haber! Binbaşı Mete Yıldırım şehit düştü 07:28 Barış Pınarı bölgesinden acı haber! Binbaşı Mete Yıldırım şehit düştü
Son Dakika! Erdoğan'dan öğretmenlere 3600 Ek Gösterge haberi: Şimdiden hayırlı olmasını diliyorum 21:12 Son Dakika! Erdoğan'dan öğretmenlere 3600 Ek Gösterge haberi: Şimdiden hayırlı olmasını diliyorum Son dakika! Cumhurbaşkanı Erdoğan, döviz kurundaki yükseliş sonrası Merkez Bankası Başkanı Kavcıoğlu ile görüştü 17:06 Son dakika! Cumhurbaşkanı Erdoğan, döviz kurundaki yükseliş sonrası Merkez Bankası Başkanı Kavcıoğlu ile görüştü

Son Dakika Haberleri
10:16 3 yaşındaki Müslüme Yağal'ın ölümünde çarpıcı ayrıntı! Ailesi tam tersi bölgeyi göstermiş
10:12 Yalancı dizisi 10. bölümle final yaptı! Başrol oyuncularından peş peşe veda paylaşımı geldi
10:10 Dolar yorumu yapanlara o isim de katıldı! Cübbeli Ahmet Hoca: Doların yeri dolar, vatanın yeri dolmaz!
10:04 Doların yükselmesinin ardından Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay: Karanlık senaryolara izin vermeyeceğiz
10:01 Uluslararası bankalardan Merkez Bankası'na ilişkin yeni faiz tahmini yaptı: 2022'nin başında yüzde 20'lere çekebilir
09:59 Vatan Partisi'nden dolar krizine ilişkin şaşırtıcı öneri: Dolar yasaklansın!
09:46 Arazi sebebiyle kavga ettiği gelinini öldürdü
09:35 Aytun Çıray çileden çıktı: Kapat telefonu hadsiz
09:34 Destan dizisinin hatırlattığı İslam öncesi geleneklerimiz: Hala birçoğumuz uyguluyoruz!
09:20 Son dakika! İstanbul, Ankara ve İzmir hava durumu
Asgari ücreti beklemeyen firmalar, zammı erkene çekti! Asgari ücreti beklemeyen firmalar, zammı erkene çekti!         
10:25
Yalancı dizisi 10. bölümle final yaptı! Başrol oyuncularından peş peşe veda paylaşımı geldi Yalancı dizisi 10. bölümle final yaptı! Başrol oyuncularından peş peşe veda paylaşımı geldi         
10:13
Masumlar Apartmanı yeni bölüm ön izlemede Naci Safiye'yi öpüyor Masumlar Apartmanı yeni bölüm ön izlemede Naci Safiye'yi öpüyor         
09:08
Miray Daner, yeni sevgilisi Oğulcan Engin'le fotoğrafını paylaştı Miray Daner, yeni sevgilisi Oğulcan Engin'le fotoğrafını paylaştı         
08:20
Bolu Belediyesi'nin tartışma yaratan kararı hakkında inceleme başlatıldı! Bolu Belediyesi'nin tartışma yaratan kararı hakkında inceleme başlatıldı!         
08:03
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın görevden aldığı Merkez Bankası yetkilisinden 'Naci Ağbal'lı döviz tepkisi Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın görevden aldığı Merkez Bankası yetkilisinden 'Naci Ağbal'lı döviz tepkisi         
07:58
100 milyar dolarlık yatırım planı olan BAE'den Türkiye açıklaması: Yeni bir dönem başlatıyoruz 100 milyar dolarlık yatırım planı olan BAE'den Türkiye açıklaması: Yeni bir dönem başlatıyoruz         
07:25
Son dakika: Merkez Bankasından piyasadaki hareketlilikle ilgili açıklama: Kurlar serbest piyasa dinamiklerine göre belirlenmektedir Son dakika: Merkez Bankasından piyasadaki hareketlilikle ilgili açıklama: Kurlar serbest piyasa dinamiklerine göre belirlenmektedir         
18:04
Yanlışlıkla kaplan dolu kafese giren yavru kedi dehşeti yaşadı Yanlışlıkla kaplan dolu kafese giren yavru kedi dehşeti yaşadı         
17:06
Davutoğlu: Tüm siyasi parti liderlerini ve aziz milletimizi gerçek ekonomik Kurtuluş Savaşı başlatmaya çağırıyorum Davutoğlu: Tüm siyasi parti liderlerini ve aziz milletimizi gerçek ekonomik Kurtuluş Savaşı başlatmaya çağırıyorum         
16:16
Cem Uzan'dan korkutan ekonomi açıklaması: Çok yakında giysi-gıda takası başlayabilir Cem Uzan'dan korkutan ekonomi açıklaması: Çok yakında giysi-gıda takası başlayabilir         
16:08
Döviz kuru rekor kırıyor! Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan dikkat çeken çıkış: Ekonomisi güçlü Türkiye'ye hiç olmadığı kadar yakınız Döviz kuru rekor kırıyor! Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan dikkat çeken çıkış: Ekonomisi güçlü Türkiye'ye hiç olmadığı kadar yakınız         
15:36
Müslüme Yağal'ın tutuklanan dedesi, drone ile yapılan arama çalışmalarını izlemiş Müslüme Yağal'ın tutuklanan dedesi, drone ile yapılan arama çalışmalarını izlemiş         
14:42
CHP Lideri Kemal Kılıçdaroğlu: Cumartesi Anneleri haklı ama Diyarbakır Anneleri de haklı CHP Lideri Kemal Kılıçdaroğlu: Cumartesi Anneleri haklı ama Diyarbakır Anneleri de haklı         
14:39
Seren Serengil'den Aynur Aydın'a olay sözler: Kılıfını hazırladın Seren Serengil'den Aynur Aydın'a olay sözler: Kılıfını hazırladın         
14:35
Çektirdikleri hatıra fotoğrafına bakan arkadaşlar, esrarengiz cisim karşısında şaşkınlık yaşadı Çektirdikleri hatıra fotoğrafına bakan arkadaşlar, esrarengiz cisim karşısında şaşkınlık yaşadı         
14:33
Tartıştığı kadını sokak ortasında pervasızca bıçakladı Tartıştığı kadını sokak ortasında pervasızca bıçakladı         
14:15
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 24.11.2021 10:30:42. #1.11#
SON DAKİKA: 'Sosyal hizmet uzmanları kadın refahına yönelik hizmetlerde aktif rol oynuyor' - Son Dakika
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
Advertisement