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Tedavi edilmeyen şaşılık görme sorunlarına neden olabiliyor - Son Dakika

Tedavi edilmeyen şaşılık görme sorunlarına neden olabiliyor

24.12.2021 09:08
Tedavi edilmeyen şaşılık görme sorunlarına neden olabiliyor

Genellikle çocukluk çağında ortaya çıkan şaşılık sorununda erken tanı ve tedaviyle başarılı sonuçlar elde edilebildiğini söyleyen Göz Sağlığı ve Hastalıkları Uzmanı Doç. Dr. İlke Bahçeci Şimşek, şaşılığın erken yaşlarda tedavi edilmediğinde göz tembelliğine yol açabileceği uyarısında bulundu.

Genellikle çocukluk çağında ortaya çıkan şaşılık sorununda erken tanı ve tedaviyle başarılı sonuçlar elde edilebildiğini söyleyen Göz Sağlığı ve Hastalıkları Uzmanı Doç. Dr. İlke Bahçeci Şimşek, şaşılığın erken yaşlarda tedavi edilmediğinde göz tembelliğine yol açabileceği uyarısında bulundu.

Şaşılık genellikle ilk bir yaş içinde ortaya çıkan bir sorun. Çocukluk çağı dışında ileri yaşlarda gözleri hareket ettiren kasların felçlerine bağlı şaşılıkların da ortaya çıkabildiğini söyleyen Göz Sağlığı ve Hastalıkları Uzmanı Doç. Dr. İlke Bahçeci Şimşek, bunlara ek olarak tiroid hastalıkları, çeşitli kas hastalıkları ve kimi zaman da tümörlerin ilk belirtisi olarak şaşılığın ortaya çıkabileceğine dikkat çekti.

3 YAŞINA KADAR GÖZ MUAYENESİ ŞART

Çocukluk çağından görülen göz kaymalarının büyük oranda içe doğru, yetişkinlik dönemindeki kaymalarınsa dışa doğru olduğunu anlatan Yeditepe Üniversitesi Hastaneleri Göz Sağlığı ve Hastalıkları Uzmanı Doç. Dr. İlke Bahçeci Şimşek "içe ya da dışa kayma ya da çift görme şikayeti olan her kesin göz hekimi tarafından ayrıntılı muayenesi yapılmalıdır" dedi. Bununla birlikte bütün çocukların 3 yaşından önce göz hekimi tarafından kontrol edilmesi gerektiğine de işaret eden Doç. Dr. Şimşek, ailede şaşılık öyküsü olması durumunda ise muayenenin 1 yaşından önce yapılması gerektiği konusunda uyardı.

Söz konusu rutin göz muayenesi sırasında kayma ile ilgili çeşitli ölçümlerin prizmalarla yapıldığını belirten Doç. Dr. Şimşek, gizli göz bozukluklarının da damla damlatılarak değerlendirildiğini söyleyerek sözlerine şöyle devam etti:

"Tıp literatüründe incelendiği anatomik bölgenin ismini alarak "fundus muayenesi – fundoskopi" olarak da adlandırılan göz dibi muayeneleri yapılarak retinada görme azlığına dolayısı ile kaymaya neden olabilecek göz içi kitle, retinada farklı hastalıkların olup olmadığı tespit edilir. Bazen orbita ya da beyin MR görüntülemesi yapma ihtiyacı da duyulabilir."

"TEDAVİDE GEÇ KALINIRSA 3 BOYUTLU GÖRME KAYBI YAŞANABİLİR"

Şaşılıkta, iki gözün birlikte kullanılamaması halinde beynin iki gözün görüntülerini birleştirme yeteneğinin kaybı ile sonuçlanacağını anlatan Doç. Dr. İlke Bahçeci Şimşek, "İleri dönemde kayma düzeltilse dahi, kişi gözlerini ayrı ayrı kullanır. Binoküler vizyon denilen iki gözle tek görme kabiliyeti ne yazık ki gelişemez. Binoküler vizyonun gelişmemesi 3 boyutlu görmenin olmamasına ve mesafe tayininin yapılamamasına yol açabilir" diye konuştu.

ESTETİK VE PSİKOLOJİK BOYUTU DA VAR

Şaşılığın, asla ihmal edilmemesi gereken estetik ve psikolojik yönü olduğuna da işaret eden Doç. Dr. İlke Bahçeci Şimşek, şaşılığın kişinin psikolojisini olumsuz yönde etkilediğini ve erken tanı koyularak çocukların okul çağına gelmeden bu problemin çözülmüş olması gerekli olduğunu vurguladı. Yeditepe Üniversitesi Hastaneleri Göz Sağlığı ve Hastalıkları Uzmanı Doç. Dr. İlke Bahçeci Şimşek, sözlerini şöyle tamamladı:

"Göz kaymaları öncelikle gözlük ve bir gözün kapatılması ile tedavi edilmeye çalışılır. Kaymaların önemli bir kısmı bu iki basit yöntemle tedavi edilebilir. Bu yöntemlerle tedavi edilmeyen göz kaymaları zaman kaybetmeden ameliyat edilmelidir. Ameliyat kayma ile ilgili tüm sorunları ortadan kaldıramasa da önemli ölçüde düzelme sağlar."


Tedavi edilmeyen şaşılık görme sorunlarına neden olabiliyor
Tedavi edilmeyen şaşılık görme sorunlarına neden olabiliyor
Tedavi edilmeyen şaşılık görme sorunlarına neden olabiliyor
Tedavi edilmeyen şaşılık görme sorunlarına neden olabiliyor
Tedavi edilmeyen şaşılık görme sorunlarına neden olabiliyor

Yeditepe Üniversitesi, Göz Sağlığı, Çocukluk, Diplopi, Sağlık, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Sağlık Tedavi edilmeyen şaşılık görme sorunlarına neden olabiliyor - Son Dakika


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