Tedavi sırasında vücudunda kene olduğu fark edildi - Son Dakika
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Tedavi sırasında vücudunda kene olduğu fark edildi

17.05.2022 22:17

Tedavi sırasında vücudunda kene olduğu fark edildi Karabük'te tedavi sırasında vücudunda kene görülen 72 yaşındaki yaşlı kadın Kırım Kongo Kanamalı Ateşi hastalığı şüphesiyle hastaneye kaldırıldı.

Tedavi sırasında vücudunda kene olduğu fark edildi

KARABÜK - Karabük'te tedavi sırasında vücudunda kene görülen 72 yaşındaki yaşlı kadın Kırım Kongo Kanamalı Ateşi hastalığı şüphesiyle hastaneye kaldırıldı.

Baharın gelmesi ve hava sıcaklıklarının artmasıyla Karabük'te kene vakaları görülmeye başladı. Hafta sonu Yenice ilçesinde bulunan ve ismi öğrenilemeyen yaşlı kadının Eğitim ve Araştırma Hastanesi Ek Hizmet Binası'nda fizik tedavisi gördüğü sırada vücudunda kene olduğu görüldü.

Ambulansla Karabük Eğitim ve Araştırma Hastanesine sevk edilen kadının vücudundaki kene çıkartılarak kan tahlili yapıldı.

Kenenin KKKA hastalığı taşıyıp taşımadığı çıkacak tahlil sonuçlarında belli olacağı öğrenildi.

Tedavi sırasında vücudunda kene olduğu fark edildi
Tedavi sırasında vücudunda kene olduğu fark edildi
Tedavi sırasında vücudunda kene olduğu fark edildi
Tedavi sırasında vücudunda kene olduğu fark edildi

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Karabük'te vücuduna kene yapışan yaşlı kadın tedaviye alındı Karabük'te vücuduna kene yapışan yaşlı kadın tedaviye alındı
Kaynak: İHA

Araştırma, Karabük, Kırım, Sağlık, Son Dakika

Son Dakika Sağlık Tedavi sırasında vücudunda kene olduğu fark edildi - Son Dakika


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