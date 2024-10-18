Tilki Göz Estetiği Popülerleşiyor - Son Dakika
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Sağlık

Tilki Göz Estetiği Popülerleşiyor

Son dönemde 'tilki göz' estetik ameliyatları, ünlüler arasında yaygınlaştı. Görünümü çekici hale getiriyor.

18.10.2024 20:50
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Son zamanların estetik trendi: 'Tilki göz' ameliyatları

SAMSUN - Kaşın, göz kenarının ve elmacık kemiği bölgesinin yukarıya doğru kaldırılmasıyla bakışları daha çekici hale getiren 'tilki göz' (Fox eyes) estetik ameliyatları son dönemlerde popüler hale gelmeye başladı. Plastik, Rekonstrüktif ve Estetik Cerrahi Uzmanı Opr. Dr. Emre Kıymık, "Bu tarz ameliyatları çok sık sayıda yapmaya başladık. Genellikle cerrahi olarak tatmin eden ameliyatlar oluyor" dedi.

Sosyal medya fenomenlerinin ve bazı ünlü isimlerin yaptırdığı "tilki göz" ameliyatları son günlerde popüler oldu. Samsun'da görev yapan Plastik, Rekonstrüktif ve Estetik Cerrahi Uzmanı Opr. Dr. Emre Kıymık, ameliyat hakkında bilgilendirmelerde bulundu. Yapılan işlem hakkında bilgi veren Opr. Dr. Emre Kıymık, "Bu ameliyatlarda saçlı deri içerisinden 3 santimlik kesi açıyoruz. Bu açtığımız kesiden aşağıya doğru, göz kenarına ve orta yüz dediğimiz elmacık kemiği üzerine doğru bir planda ilerliyoruz. Kaş, göz kenarı ve elmacık kemiği bölgesi olan 3 alanı yukarıya taşıyoruz. Bu ameliyatta şunlara dikkat etmek gerekiyor; günlük hayatımızda çok fazla inanılmaz çekilmiş, gerilmiş bir görüntüde cerrahi sonuçlar görmekteyiz. Bunun en büyük sebebi; bu ameliyattan sonra ortalama yüzde 50'ye yakın bir gerilme sonrası düşme gözlemliyoruz. Biz bu ameliyatları yaparken olduğundan daha fazla gererek, düştükten sonra ideal konuma gelmesini beklemiş oluyoruz. Bu gördüğünüz aşırı gerilmiş veya çok fazla kalkmış alanlar cerrahi sonuçların erken dönemleridir. Bu cerrahilerin oturması için belli bir süreç vardır. Birinci aya gelirken ameliyat şişliğinin yüzde 70'i geriler. Gözle görülür daha iyi bir sonuç ortaya çıkmaya başlar. İdeal sonuçlar genellikle ilk 6 ayın arkasından gelmektedir. Bu tarz ameliyatların nihai şeklini alması 8 ile 12 ay sürmektedir. Cerrahi süresinin kalıcılığı ise kişinin vücuttaki yaşlanma dengesi ve kendine bakım ile birebir ilişkilidir. Vücut dengesine dikkat eden insanlarda bu tip cerrahiler daha uzun ömürlü olmaktayken, deri kalitesi daha düşük, çok ciddi manada ağır yüz dediğimiz ciddi sarkmaları olan kişilerde bu cerrahilerin ömürleri daha kısa olmaktadır" diye konuştu.

"Yorgun bakışa sahip olan kişilerde bakış canlılığı kazandırmak açısından çok değerli işlem"

Emre Kıymık ameliyat hakkında şunları söyledi:

"Bu tip ameliyatlar son zamanlar çok popüler olan ameliyatlar oldu. Çok sık sayıda yapmaya başladık. Genellikle cerrahi olarak tatmin eden ameliyatlar oluyor. Uzun dönem sonuçlarında belli bir miktar düşme olabiliyor. Hastalarımıza rutin olarak bunları anlatıyoruz. Özellikle yorgun bakışa sahip olan kişilerde bakış canlılığı kazandırmak açısından çok değerli oluyor. Yorgun bakış dediğimiz kişilerde de en önemli olay; göz kenarları göz içine göre daha düşük olan kişilerde, kaşları daha düşük olan kişilerde ve gözaltları daha boş olan kişilerde uygulamak doğru hasta seçimi oluyor. Daha genç yaşlarda yapıldığı zaman daha iyi sonuçlar elde edebiliyoruz."

Kaynak: İHA

Ameliyat, Güzellik, Sağlık, Yaşam, Son Dakika

Son Dakika Sağlık Tilki Göz Estetiği Popülerleşiyor - Son Dakika

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