'Kafa travmalarında erken tanı hayat kurtarıyor' - Son Dakika
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'Kafa travmalarında erken tanı hayat kurtarıyor'

03.09.2022 11:10
'Kafa travmalarında erken tanı hayat kurtarıyor'

TOKAT Devlet Hastanesi Beyin Cerrahi Uzmanı Opr. Dr. Batuhan Kartal, düşme veya kafa tasına alınan darbelerde ilk müdahalenin önemli olduğunu belirterek, "Alınan darbelerde geçmeyen baş ağrıları çok önemlidir.

TOKAT Devlet Hastanesi Beyin Cerrahi Uzmanı Opr. Dr. Batuhan Kartal, düşme veya kafa tasına alınan darbelerde ilk müdahalenin önemli olduğunu belirterek, "Alınan darbelerde geçmeyen baş ağrıları çok önemlidir. Hastaneye yapılan geç başvurularda tedavi sonrası hastanın normal yaşam fonksiyonlarına geri dönmesi daha da zorlaşıyor. Erken tanıyla acil müdahale hayat kurtarıyor" dedi.

Tokat Devlet Hastanesi Beyin Cerrahi Uzmanı Opr. Dr. Batuhan Kartal, kafaya alınan herhangi bir darbe ve kaza veya düşme sonucunda yaşanan kafa travmaları hakkında açıklamalarda bulundu. Opr. Dr. Kartal, kafa travmalarında geç kalınmadan hastaneye başvurulması gerektiğini belirterek, "Öncelikle darbe, düşmelerde vatandaşların şikayetlerini değerlendirmeleri gerekir. Baş ağrısı var mı? Bilinç kaybı var mı? Hatırlayamama gibi şikayetleri var mı? İlk öncelikle bunlara bakmaları lazım. Özellikle de geçmeyen baş ağrıları çok önemlidir. Böyle durumlarda bu semptomlar gösteriyorsa acil bir şekilde hastaneye başvurmaları ve görüntülemelerinin yapılması lazım. Çünkü görüntülemeyle beyinde herhangi bir hasar, kanama, küçük kanama gibi sıkıntılı durumlar var mı bakılmalıdır. Eğer herhangi bir kanama varsa ameliyatlık bir durumu yoksa hastayı 24 saatlik takibe alıyoruz. Bu kanamanın büyümesi ihtimaline karşı gerekli müdahale için hazırlık yapıyoruz. Daha kötü kanamalarda da hastanın beynine müdahale etmemiz gerekiyor. Hızlı ve acil bir ameliyatla yapılan müdahale hayat kurtarıyor. Eğer ki hastada bu tür semptomlar varsa hastaneye başvurmasında yarar var" diye konuştu.

Geç başvurularda hastaya yapılacak müdahalelerin zorlaştığını belirten Opr. Dr. Kartal, "Hızlı bir müdahale her zaman hayat kurtarıyor. Eğer bir hasta geç kaldıysa ameliyattan sonra hastanın normal fonksiyonlarına yani yaşam fonksiyonlarına geri dönmesi her zaman için daha da zorlaşıyor. Bunun olmaması için erken tanıyla birlikte acil bir müdahale hayat kurtarıyor" dedi. Kartal, ayrıca çocukların beyin yapılarının daha açık olduğunu söyleyerek, "Çocukların beyinlerinde gelişimini tam tamamlamamasından dolayı küçük darbelerde dahi hemen zarar ve kanamalar görülebiliyor. Çocuklarda daha çok dikkat etmemiz lazım" diye konuştu.

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Kaynak: DHA

Devlet Hastanesi, Tokat, Sağlık, Son Dakika

Son Dakika Sağlık 'Kafa travmalarında erken tanı hayat kurtarıyor' - Son Dakika

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