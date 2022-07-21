Trabzon'da, ağzındaki tümör nedeniyle su bile yutamayan hasta sağlığına kavuşturuldu

Trabzon'da, ağzındaki tümör nedeniyle su bile yutamayan 65 yaşındaki Mahmut Burhan, geçirdiği başarılı ameliyatla sağlığına kavuştu.

Karadeniz Teknik Üniversitesi (KTÜ) Farabi Hastanesinden yapılan açıklamaya göre, altı ay önce başlayıp iyileşmeyen ağız içi yarası bulunan Mahmut Burhan, yara dudaklarına doğru yayılıp yemek yiyip yutmasına engel olunca hastanenin Kulak Burun Boğaz (KKB) Kliniği'ne başvurdu.

Doç. Dr. Bengü Çobanoğlu tarafından yapılan tetkiklerde, ağzında kötü huylu kitle olduğu ve boynundaki lenf bezlerine de sıçradığı tespit edilen hastanın ameliyatına karar verildi.

Anestezi Uzmanı Prof. Dr. Bahanur Çekiç tarafından değerlendirilen ve ameliyathaneye alınan hastaya, Doç. Dr. Çobanoğlu ve ekibi tarafından tüm hastalıklı dokuların çıkarılması ve boyundaki lenf bezlerinin temizlenmesi amacıyla operasyon yapıldı.

Aynı ameliyat seansı içinde Plastik ve Rekonstrüktif Cerrahi Kliniği Öğretim Üyesi Prof. Dr. Muhammed Uraloğlu tarafından ağız ve dudak görünümü düzeltilen hasta, taburcu edilmeye hazır hale geldi.

"En önemli nokta, hasta için en uygun yaklaşımı bulmaktır"

Açıklamada değerlendirmelerine yer verilen Doç. Dr. Çobanoğlu, baş-boyun kanserlerinin, tüm vücut kanserlerinin yüzde 9'unu oluşturduğunu belirtti.

Dudak, dil, ağız tabanı, damak, yanak iç kısmı, geniz bölgesi ve gırtlak kanserlerinin bu gruba girdiğini aktaran Çobanoğlu, şöyle devam etti:

"Ağız boşluğu kanserleri, baş boyun kanserleri arasında ikinci sıklıkta görülür. Dudak, dil, ağız tabanı, sert damak, yanak mukozası gibi bölgeleri kapsayan ağız boşluğu, kanser seyri nedeniyle diğer baş-boyun kanserlerine göre daha riskli bir bölgedir. Bu hastaların tedavilerindeki en önemli nokta, tedavi planlanırken dikkatli bir ekip çalışması ile hastalığın evresine uygun tedaviyi belirlemek ve hasta için en uygun yaklaşımı bulmaktır."

"Ağız içinde iyileşmeyen yaralarda mutlaka KBB hekimine danışılmalı"

Çobanoğlu, tedavi planlarına konseylerin karar verdiğini ifade ederek, şunları kaydetti:

"Farabi Hastanemiz, bir üniversite hastanesinin gerekliliklerinden olan konseyler vasıtası ile hastalara yapılacak tedavi hakkında son kararı vermektedir. Her hasta, alanında uzman hocalarımızla değerlendirilmektedir. Bu hasta hakkında yapılacak tedavi yöntemi kararını ise medikal onkoloji, patoloji, radyoloji, radyasyon onkolojisi hocalarının katılımı ile toplanan onkoloji konseyi verdi."

Ağız içinde iyileşmeyen yaralarda mutlaka KBB hekimine danışılması gerektiğini vurgulayan Çobanoğlu, "Eğer erken evrede yakalanırsa bu kanserlerde uygun tedaviler gerçekleştirildiğinde, hastalıksız sağ kalım yüzde 80'lere ulaşmaktadır." ifadesini kullandı.

Çobanoğlu, söz konusu hastanın da cerrahi tedavisinin en uygun şekilde yapılarak tamamlandığına dikkati çekerek, bundan sonraki tedavi basamakları için hastayla detaylıca görüşüldüğünü, yüksek moral ve motivasyon ile tedavinin geri kalan kısmına devam edileceğini aktardı.

Mahmut Burhan da rahatsızlığını önceleri çok önemsemediğini belirterek, "Yara dudaklarıma geldikten sonra özellikle mayıs ayından sonra ciddi şekilde kilo vermeye başladım. Hastaneye başvuru yaptığım günden şu ana kadar benimle ilgilenen tüm personele teşekkür ederim. Şu an gayet iyiyim. Çok şükür yemek yemeye de başladım." ifadelerini kullandı.