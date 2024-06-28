Trabzon'da Yutma Güçlüğü Çeken Hasta KTÜ Farabi Hastanesinde İyileşti - Son Dakika
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Sağlık

Trabzon'da Yutma Güçlüğü Çeken Hasta KTÜ Farabi Hastanesinde İyileşti

Trabzon'da yutma güçlüğü çeken bir hasta, Karadeniz Teknik Üniversitesi Farabi Hastanesi Gastroenteroloji Kliniği'nde yapılan tedavi sonucunda iyileşti. Hastaya uygulanan kapsamlı testler sayesinde doğru tanı konuldu ve etkili bir tedavi yöntemi uygulandı. Gastrointestinal Motilite Laboratuvarı'nın sağladığı ileri teknoloji ve olanaklar, benzer şikayetlerle gelen hastalara hızlı ve etkili çözümler sunmayı sağlıyor.

28.06.2024 13:55
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Trabzon'da yutma güçlüğü çeken hasta, Karadeniz Teknik Üniversitesi (KTÜ) Farabi Hastanesi Gastroenteroloji Kliniğindeki tedavinin ardından iyileşti.

Farabi Hastanesinden yapılan açıklamaya göre, yutma güçlüğü şikayetiyle Gastroenteroloji Kliniğine başvuran 59 yaşındaki Murat Küçük'e kapsamlı testler uygulandı.

Küçük, Gastrointestinal Motilite Laboratuvarındaki testler sonucunda doğru tanıya ulaşmanın ve etkili tedavi almanın rahatlığını yaşadı.

KTÜ Farabi Hastanesi Gastroenteroloji Bilim Dalı Dr. Öğr. Üyesi Murat Erkut, Küçük'ün durumunun önemli bir örnek teşkil ettiğini belirtti.

Yutma güçlüğü ve reflü şikayetleriyle kliniğe başvuran hastaya, manometri ve pH metre testleri sayesinde doğru tanı konulduğunu ve uygun tedaviye yönlendirildiğini vurgulayan Erkut, "Bu laboratuvarın sağladığı ileri teknoloji ve olanaklar, benzer şikayetlerle gelen hastalarımıza da hızlı ve etkili çözümler sunmamızı sağlıyor." ifadelerini kullandı.

Merkez hakkında da teknik bilgi paylaşan Erkut, şunları kaydetti:

"Gastroenteroloji Kliniği bünyesinde yer alan, ülkemizde oldukça az merkezde bulunan ve güncel teknoloji destekli altın standart tanı yöntemlerinin KTÜ Farabi Hastanesinde uygulanabiliyor olması büyük önem arz etmektedir. Bu sayede erken dönemde motilite bozukluklarını tespit edebiliyoruz. Gereksiz tetkik yapılmasının ve uygunsuz ilaç kullanımının önüne geçilerek ülke ekonomisine katkı sağlıyoruz. İş gücü kaybı azalıyor. Laboratuvar bize toplumdaki 5 kişiden 1'inde olan reflü ile ilişkili şikayetlerin modern teknoloji ile değerlendirildiği, reflü tanı-tedavi merkezi olma özelliği sağlıyor."

Kaynak: AA

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Son Dakika Sağlık Trabzon'da Yutma Güçlüğü Çeken Hasta KTÜ Farabi Hastanesinde İyileşti - Son Dakika

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SON DAKİKA: Trabzon'da Yutma Güçlüğü Çeken Hasta KTÜ Farabi Hastanesinde İyileşti - Son Dakika
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