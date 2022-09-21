Ambulans helikopter bir haftada 9 hasta için havalandı - Son Dakika
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Ambulans helikopter bir haftada 9 hasta için havalandı

21.09.2022 18:02
Ambulans helikopter bir haftada 9 hasta için havalandı

Trabzon Sağlık Müdürlüğü bünyesinde hizmet veren ambulans helikopter, bir haftada 9 hastanın naklini gerçekleştirdi.

Trabzon Sağlık Müdürlüğü bünyesinde hizmet veren ambulans helikopter, bir haftada 9 hastanın naklini gerçekleştirdi.

İl Sağlık Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, müdürlük bünyesindeki "Hava61" adlı ambulans helikopter, 12-19 Eylül tarihleri arasında il içi ve il dışı 9 hastanın naklini yaptı.

İleri tetkik ve tedavilerinin yapılması amacıyla Of ilçesinden alınan 4 hastanın Ahi Evren Göğüs Kalp Damar Cerrahisi Eğitim Araştırma Hastanesi ve Karadeniz Teknik Üniversitesi (KTÜ) Farabi Hastanesi'ne, bir hastanın ise Giresun'a nakli yapıldı.

Ayrıca Dernekpazarı Taşçılar Mahallesi, Maçka Lişer, Köprübaşı Köşk ve Çaykara Sultan Murat yaylalarında olay yerlerinden alınan 4 hastanın da KTÜ Farabi Hastanesi'ne nakli gerçekleştirildi.

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Kaynak: AA

Karadeniz Teknik Üniversitesi, Trabzon, Eylül, Sağlık, Son Dakika

Son Dakika Sağlık Ambulans helikopter bir haftada 9 hasta için havalandı - Son Dakika

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