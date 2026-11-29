Trabzon Şehir Hastanesi'nde hasta kabulü başladı. Hastanenin Kadın Hastalıkları ve Doğum Bölümü ilk hastalarını kabul ederken, diğer birimlerde ise hizmete başlanması için hazırlıklar sürüyor.

Trabzon'da sağlık alanında önemli yatırımlar arasında yer alan Şehir Hastanesi'nde ilk hasta kabulü gerçekleştirildi. Hastanenin Kadın Hastalıkları ve Doğum Bölümü'nde hasta kabulüne başlanırken, diğer bölümlerin de aşamalı olarak hizmete açılması planlanıyor. Hastanede diğer birimlerin de hasta kabulüne hazır hale getirilmesi amacıyla çalışmalar devam ediyor. Temizlik, düzenleme ve son kontrollerin sürdüğü hastanede, hizmet sürecinin kademeli olarak ilerlemesi bekleniyor.