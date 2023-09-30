TTB: COVID-19 PCR testi negatif olmasına rağmen uyumlu vakalarda artış var - Son Dakika

TTB: COVID-19 PCR testi negatif olmasına rağmen uyumlu vakalarda artış var

TTB: COVID-19 PCR testi negatif olmasına rağmen uyumlu vakalarda artış var
Son Güncelleme: 30.09.2023 20:13

Türk Tabipleri Birliği (TTB), COVID-19 PCR testi negatif olmasına rağmen klinik ve radyolojik olarak COVID-19 ile uyumlu vakaların arttığını belirtti. TTB, eriş varyantına karşı koruyuculuğu yüksek aşıların kullanıma girmesine yönelik girişimlerin en kısa sürede yapılması gerektiğini vurguladı. Ayrıca, el yıkama alışkanlığının korunması, kamusal alanların temizliğinin sağlanması, kapalı ve kalabalık alanlarda maske kullanılması ve doğru bilgilerin şeffaf bir şekilde paylaşılması gibi halk sağlığı önlemlerinin alınması gerektiği ifade edildi.

Türk Tabipleri Birliği (TTB), "COVID-19 PCR testi negatif olmakla birlikte klinik ve radyolojik olarak COVID-19 ile uyumlu vakalarla karşı karşıya kalınma sıklığı artış göstermektedir. Eris varyantına karşı koruyuculuğu yüksek aşıların kullanıma girmesine yönelik girişimler en kısa sürede yapılmalı; el yıkama alışkanlığının korunması, kamusal alanların temizliğinin sağlanması, kapalı ve kalabalık alanlarda ve sağlık kurumlarında maske kullanılması, doğru bilgilerin şeffaf bir biçimde paylaşılması gibi halk sağlığı önlemleri alınmalıdır" uyarısını yaptı.
TTB, Covid-19'un bulaş oranının arttığını açıkladı. TTB tarafından bugün yapılan yazılı açıklamada Covid-19 testinin negatif olmasına karşın klinik ve radyolojik olarak Covid- 19 ile uyumlu vakalarda artış olduğuna dikkat çekildi. Açıklama şöyle:
"ERİS VARYANTINA KARŞI KORUYUCULUĞU YÜKSEK AŞILARIN KULLANIMA GİRMESİNE YÖNELİK GİRİŞİMLER EN KISA SÜREDE YAPILMALI"
"COVID-19 PCR testi negatif olmakla birlikte klinik ve radyolojik olarak COVID-19 ile uyumlu vakalarla karşı karşıya kalınma sıklığı artış göstermektedir. Adana Erzin Devlet Hastanesi Başhekimi Dr. Ersin Mahmutluoğlu, COVID-19 ile uyumlu klinik bulgularla tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetmiştir. Meslektaşımızın yakınlarına başsağlığı diliyor ve tekrarlıyoruz: Eris varyantına karşı koruyuculuğu yüksek aşıların kullanıma girmesine yönelik girişimler en kısa sürede yapılmalı; el yıkama alışkanlığının korunması, kamusal alanların temizliğinin sağlanması, kapalı ve kalabalık alanlarda ve sağlık kurumlarında maske kullanılması, doğru bilgilerin şeffaf bir biçimde paylaşılması gibi halk sağlığı önlemleri alınmalıdır. Unutmayalım; kapalı ortamlarda maske, bizi ve sevdiklerimizi koruyacaktır."

Kaynak: ANKA

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Son Dakika Sağlık TTB: COVID-19 PCR testi negatif olmasına rağmen uyumlu vakalarda artış var - Son Dakika


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SON DAKİKA: TTB: COVID-19 PCR testi negatif olmasına rağmen uyumlu vakalarda artış var - Son Dakika
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