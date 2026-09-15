Tunceli\'de okul kantin ve yemekhaneleri denetlendi, kontroller yıl boyu sürecek

Tunceli'de yeni eğitim-öğretim yılının ilk gününde, öğrencilerin sağlıklı ve güvenilir gıdaya ulaşabilmesi amacıyla okul kantinleri ve yemekhanelerinde denetim gerçekleştirildi.

Tunceli İl Tarım ve Orman Müdürlüğü Gıda Kontrol Görevlileri tarafından kent genelindeki okul kantinleri ve yemekhanelerinde kapsamlı denetimler yapıldı. Gerçekleştirilen kontrollerde, işletmelerin genel ve özel hijyen şartları, kantinlerde satışına izin verilen gıdaların mevzuata uygunluğu, ürünlerin muhafaza şartları, etiket bilgileri ile son tüketim tarihleri titizlikle incelendi. Öğrencilerin sağlıklı ve güvenilir gıdaya ulaşmasını sağlamak amacıyla gerçekleştirilen denetimlerde, gıda güvenilirliğine ilişkin mevzuat kapsamında gerekli kontroller yapıldı.

İl Tarım ve Orman Müdürlüğü ekiplerinin, çocukların sağlığının korunması ve güvenilir gıdaya erişimin sağlanması amacıyla okul kantinleri ve yemekhanelerindeki denetimlerini eğitim-öğretim yılı boyunca sürdüreceği bildirildi.