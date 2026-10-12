Tunceli'de tüm fırınlara eş zamanlı denetim yapıldı, aykırılıklara süre verildi - Son Dakika
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Tunceli'de tüm fırınlara eş zamanlı denetim yapıldı, aykırılıklara süre verildi

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Tunceli\'de tüm fırınlara eş zamanlı denetim yapıldı, aykırılıklara süre verildi
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Tunceli genelindeki tüm fırınlarda eş zamanlı denetim yapıldı. İl Tarım ve Orman Müdürlüğü ile zabıta ekiplerinin yaptığı denetimlerde hijyen, gramaj, fiyat ve etiket ile ruhsat durumları incelendi; aykırılıklara düzeltme için süre verildi, şikayetler ALO 174'e iletilebilecek.

Tunceli kent genelindeki tüm fırınlarda eş zamanlı denetim gerçekleştirildi.

Tunceli'de, İl Tarım ve Orman Müdürlüğü gıda kontrol görevlileri ile belediye zabıta ekipleri tarafından gerçekleştirilen denetimlerde, fırınların hijyen şartları, ekmek gramajları, ürün standartları, fiyat ve etiket bilgileri ile ruhsat ve belge durumları kontrol edildi. Denetimlerde mevzuata aykırılıklar tespit edilen işletmelere, gerekli düzeltmelerin yapılması için süre verildi. Yetkililer, halk sağlığının korunması ve vatandaşların güvenilir gıdaya ulaşmasının sağlanması amacıyla denetimlerin sürdürüleceğini bildirdi. Vatandaşların gıda güvenilirliğine ilişkin şikayet ve bildirimlerini ALO 174 Gıda Hattı üzerinden iletebileceği hatırlatıldı.

Kaynak: İHA
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