Tunceli\'de tüm fırınlara eş zamanlı denetim yapıldı, aykırılıklara süre verildi

Tunceli kent genelindeki tüm fırınlarda eş zamanlı denetim gerçekleştirildi.

Tunceli'de, İl Tarım ve Orman Müdürlüğü gıda kontrol görevlileri ile belediye zabıta ekipleri tarafından gerçekleştirilen denetimlerde, fırınların hijyen şartları, ekmek gramajları, ürün standartları, fiyat ve etiket bilgileri ile ruhsat ve belge durumları kontrol edildi. Denetimlerde mevzuata aykırılıklar tespit edilen işletmelere, gerekli düzeltmelerin yapılması için süre verildi. Yetkililer, halk sağlığının korunması ve vatandaşların güvenilir gıdaya ulaşmasının sağlanması amacıyla denetimlerin sürdürüleceğini bildirdi. Vatandaşların gıda güvenilirliğine ilişkin şikayet ve bildirimlerini ALO 174 Gıda Hattı üzerinden iletebileceği hatırlatıldı.