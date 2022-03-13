Turgut Özal Tıp Merkezi, 1500 hastaya umut oldu - Son Dakika
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Turgut Özal Tıp Merkezi, 1500 hastaya umut oldu

13.03.2022 11:11

İnönü Üniversitesi Turgut Özal Tıp Merkezi, 2010 yılında başladığı kök hücre ve kemik iliği naklinde 1500 hastanın şifa bulmasını sağladı.

İnönü Üniversitesi Turgut Özal Tıp Merkezi, 2010 yılında başladığı kök hücre ve kemik iliği naklinde 1500 hastanın şifa bulmasını sağladı.

Kan kanseri ve önemli kan hastalıklarının kesin tedavisi olan kök hücre ve kemik iliği nakli, 2010 yılından bu yana İnönü Üniversitesi Turgut Özal Tıp Merkezi'nde yapılıyor.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın 2020'de açılışını yaptığı Onkoloji Hastanesi'nde kurulan 40 yataklı Kök Hücre ve Kemik İliği Nakli Merkezi Türkiye'nin en büyük merkezleri arasında yer alıyor.

Turgut Özal Tıp Merkezi'nde 2010'dan, Onkoloji Hastanesi'nde ise 2020'den itibaren yapılan kök hücre ve kemik iliği naklinde 1500 hastaya şifa dağıtıldı.

"1500 kemik iliği nakli yaptık"

İnönü Üniversitesi Turgut Özal Tıp Merkezi Kök Hücre ve Aferez Ünitesi Sorumlusu Prof. Dr. Mehmet Ali Erkurt, AA muhabirine, 2010'dan bu yana başarılı şekilde tedavi uyguladıklarını belirtti.

"Talasemi majör" adı verilen ağır kansızlık rahatsızlığına da tedavi uyguladıklarını aktaran Erkurt, şöyle devam etti:

"Biz burada 7 talasemi majör hastasına (Akdeniz anemisinin en ağır seyreden türü) ilik nakli yaptık. Bu konuda deneyimli merkeziz. 1500 kemik iliği nakli yaptık. Geçen yıl 277 hastaya nakil yaptık. Son 4 yılda en çok kemik iliği nakli yapan hastaneyiz. Kalıtsal hastalıklarda özellikle talasemi majör hastalığı naklinde de deneyimliyiz. Kök hücre nakli olmak isteyen talasemi majör hastaları 20 yaşını geçmeden bize başvurabilirler ve kemik illiği nakli yapabiliriz. Merkezimiz çok deneyimli, 1500 hastaya şifa olduk. Kan kanseri, akut lösemi, kronik lösemi, lenfoma, kalıtsal ve kemik iliği hastalarına da nakil yapıyoruz."

"İyileşirsem öğretmen olmak istiyorum"

Şanlıurfa'da yaşayan ve hastaneye nakil olmaya gelen talasemi majör hastası 21 yaşındaki Ayşenur Kıtbuğa da hastalığını öğrendiğinde çok üzüldüğünü ve son zamanlarda umudunun kalmadığını söyledi.

Ümidini kestiği anda Malatya'daki hastanenin ve Prof. Dr. Mehmet Ali Erkurt'un kendisine yardımcı olabileceğini öğrendiklerini ve buraya geldiklerini dile getiren Kıtbuğa, şunları kaydetti:

"Burayı duyunca tekrar umutlandım. Şansımız var dedik. Abim de tedavi gördü. Abim çok sabırlı ve dayanıklıydı. Ben sabırlı değildim abimden sabrı öğrendim. İlk başlarda korkuyordum. Hastaneye gittiğimde işkence çekiyordum. Kimin rahatsızlığı varsa buraya gelsin. Hiç bekletmeyin. Çünkü her hasta için güzel bir şey. Çok güzel bir duygu. Hasta olan her insan kurtulmak ister. Çok güzel bir yer. Bu merkezi mucize olarak görüyorum. Allah razı olsun herkesten. Önce Allah'a sonra da onlara güvenerek buraya geldim. Annemle de konuştuk. Hastalığı atlatıp sağlığıma kavuştuğumda hayatımı değiştireceğim dedim. Hayata ilk adımımı atacağım. Burası bana umut oldu. Hedefim huzurlu bir şekilde yaşamak. Ailem içerisinde sıkıntı kalmaz. İyileşirsem öğretmen olmak istiyorum."

Turgut Özal Tıp Merkezi, 1500 hastaya umut oldu
Turgut Özal Tıp Merkezi, 1500 hastaya umut oldu
Turgut Özal Tıp Merkezi, 1500 hastaya umut oldu

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İnönü Üniversitesi, Turgut Özal, Tıp Merkezi, Kök Hücre, Sağlık, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Sağlık Turgut Özal Tıp Merkezi, 1500 hastaya umut oldu - Son Dakika


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