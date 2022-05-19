Türkiye'de 4 can kaybı, bin 485 yeni vaka

Sağlık Bakanlığı, Türkiye'nin Günlük Koronavirüs Tablosu'nu paylaştı. 19 Mayıs'ta açıklanan son 24 saatlik verilere göre; bin 485 yeni vaka tespit edildi. Vefat sayısı 4 olarak belirlendi. Tedavisi tamamlanan bin 389 hasta taburcu olurken bugün 137 bin 730 test yapıldı.

19 Mayıs koronavirüs tablosu

2. DOZ AŞILAMA ORANI YÜZDE 85,48 OLDU

Sağlık Bakanlığı tarafından açıklanan tabloda, aşılama verilerine de yer verildi. En az 1 doz aşı olmuş 18 yaş üzeri nüfusu kapsayan verilere göre Türkiye'de 1. doz aşılama oranı ortalama yüzde 93,18 oldu. 2. doz ortalaması ise yüzde 85,48 olarak belirlendi. Öte yandan Türkiye'de bugüne kadar uygulanan aşı miktarı ise 147 milyon 663 bin 432 doza yükseldi.