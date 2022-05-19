Türkiye'de 4 can kaybı, bin 485 yeni vaka - Son Dakika
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Türkiye'de 4 can kaybı, bin 485 yeni vaka

19.05.2022 20:33
Türkiye'de 4 can kaybı, bin 485 yeni vaka

Türkiye'de yeni tip coronavirüs (Covid-19) salgını nedeniyle son 24 saatte 4 kişi hayatını kaybederken, bin 485 yeni vaka tespit edildi.

Sağlık Bakanlığı, Türkiye'nin Günlük Koronavirüs Tablosu'nu paylaştı. 19 Mayıs'ta açıklanan son 24 saatlik verilere göre; bin 485 yeni vaka tespit edildi. Vefat sayısı 4 olarak belirlendi. Tedavisi tamamlanan bin 389 hasta taburcu olurken bugün 137 bin 730 test yapıldı.

Türkiye'de 19 Mayıs günü bin 485 yeni vaka tespit edildi, 4 kişi vefat etti
19 Mayıs koronavirüs tablosu

2. DOZ AŞILAMA ORANI YÜZDE 85,48 OLDU

Sağlık Bakanlığı tarafından açıklanan tabloda, aşılama verilerine de yer verildi. En az 1 doz aşı olmuş 18 yaş üzeri nüfusu kapsayan verilere göre Türkiye'de 1. doz aşılama oranı ortalama yüzde 93,18 oldu. 2. doz ortalaması ise yüzde 85,48 olarak belirlendi. Öte yandan Türkiye'de bugüne kadar uygulanan aşı miktarı ise 147 milyon 663 bin 432 doza yükseldi.

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Sağlık, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Sağlık Türkiye'de 4 can kaybı, bin 485 yeni vaka - Son Dakika


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