Türkiye Hemofili Derneği, Dünya Hemofili Federasyonu 2024 Başkanlık Ödülü'ne layık görüldü - Son Dakika
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Sağlık

Türkiye Hemofili Derneği, Dünya Hemofili Federasyonu 2024 Başkanlık Ödülü'ne layık görüldü

Türkiye Hemofili Derneği, Dünya Hemofili Federasyonu 2024 Başkanlık Ödülü\'ne layık görüldü

Türkiye Hemofili Derneği, Dünya Hemofili Federasyonu 2024 Başkanlık Ödülü'ne layık görüldü. Dernek, Türkiye'de hemofili ve benzeri kanama bozukluklarında önemli ilerlemeler kaydederek sağlık, eğitim ve sosyal amaçlı hizmetlerini ülkede yaygınlaştırmış ve komşu ülkelere de yardım eli uzatmıştır. Dernek, Prof. Dr. Bülent Zülfikar'ın başkanlığındaki faaliyetleriyle dünya çapında tanınmış ve ödüle layık görülmüştür.

07.05.2024 15:57
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Türkiye Hemofili Derneği (TrHD), Dünya Hemofili Federasyonu 2024 Başkanlık Ödülü'ne layık görüldü.

Dernekten yapılan açıklamada, 1992'de Prof. Dr. Bülent Zülfikar'ın öncülüğünde kurulan derneğin Türkiye'de hemofili ve benzeri kanama bozukluklarında önemli ilerlemelerin kaydedilmesine önemli katkılar sağladığı anlatıldı.

Türkiye'yi, Avrupa ve dünya hemofili platformlarında temsil etme yetkisi bulunan ve kamu yararına çalışan derneğin, sağlık, eğitim ve sosyal amaçlı hizmetlerini ülkede yaygınlaştırırken komşu ve kardeş ülkelere de dost elini uzattığı belirtilen açıklamada, derneğin, Dünya Hemofili Federasyonu 2024 Başkanlık Ödülü'ne layık görüldüğü bildirildi.

Açıklamada, "Dünya Hemofili Federasyonu tarafından Prof. Dr. Bülent Zülfikar'ın başkanlığındaki derneğe verilen bu ödül, 30 yılı aşkın süredir derneğin başlattığı ve sürdürdüğü faaliyetlerin tüm dünyada hemofili kamuoyu tarafından bilinmesi ve oldukça iyi tanınması anlamına gelmektedir." denildi.

Derneğin uzmanları, hastaları ve aileleri aynı çatı altında buluşturduğu vurgulanan açıklamada, "Sağlık alanındaki dernekler çoğunlukla ya hasta ve ailelerinin ya da uzmanların bir araya gelmesiyle organize olmaktadırlar. İlk kez TrHD her ikisini bir arada bünyesinde toplamış olması bakımından örnek bir model yaratmıştır. Bu model derneğin hastalara ulaşmasında, onların sorunlarının detayıyla anlaşılmasında ve onlara hastalıklarıyla ilgili her türlü hizmetin verilmesinde fark yaratmıştır." ifadesine yer verildi.

Açıklamada, Türkiye'nin dünyada kanama bozukluğu olan hastalara ücretsiz tedavi sunan 10 ülkeden biri olduğu kaydedilirken, insani krizlerden etkilenerek ülkelerinden ayrılmak zorunda olup acil tedaviye ihtiyaç duyan hastaların da bu imkanlardan yararlandığı belirtildi.

Türkiye'nin dünya ülkeleri arasında klinik araştırmacılara sahip ender ülkelerden olduğuna işaret edilen açıklamada, "Türkiye sadece bilimsel anlamda değil, psikososyal yönden de hastalara destek sağlayan organizasyonlara sahiptir. Dernek sağlık alanındaki çalışmalarını İstanbul Üniversitesi Onkoloji Enstitüsü Kalıtsal Kanama Bozuklukları Birimi ile ortak olarak yürütmekte, özgün çalışmalarıyla hastalarına multidisipliner bir anlayışla tanı, tedavi ve özgün takip hizmeti sunmaktadırlar." bilgisine yer verildi.

Açıklamada, derneğin hastaların ihtiyacı olan tüm alanlarda kurduğu ilişkiler, organize ettiği multidisipliner konseyler, düzenlediği sempozyum, seminer ve uluslararası kongreler ve kamu yararına çalışmalar ile ödüle layık görüldüğü kaydedildi.

Kaynak: AA

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