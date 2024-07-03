Ukraynalı İşitme Engelli Bebek İzmir'de Koklear İmplant Ameliyatıyla Duymaya Başladı - Son Dakika
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Sağlık

Ukraynalı İşitme Engelli Bebek İzmir'de Koklear İmplant Ameliyatıyla Duymaya Başladı

Ukraynalı İşitme Engelli Bebek İzmir\'de Koklear İmplant Ameliyatıyla Duymaya Başladı

Ukrayna'da doğuştan işitme engelli olarak dünyaya gelen Leia Dynnyk, İzmir'de yapılan koklear implant ameliyatı sonrası duymaya başladı. Bebeğin annesinin sesini duyması, ailesini çok mutlu etti. Ameliyatı gerçekleştiren doktor, dil gelişiminin zamanla başlayacağını ve sürecin bir yılı kapsayacağını belirtti.

03.07.2024 10:55
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UKRAYNA'da 15 ay önce dünyaya gelen, doğuştan işitme engelli Leia Dynnyk, İzmir'de yapılan koklear implant (biyonik kulak) ameliyatı sonrası duymaya başladı. Kızının ilk kez kendi sesini duymasının ardından yaşadığı mutluluğu anlatan Mariana Dynnyk (32), "Şu an neler hissettiğimi anlatamam. O kadar mutluyum ki. Nihayet bizim sesimizi duydu. Bu bizi çok mutlu etti" dedi.

Ukrayna'nın Uzhhorod şehrinde yaşayan iç mimar Mariana Dynnyk ile ressam ve öğretim üyesi Oleksii Dynnyk'in (35) tek çocukları Leia Dynnyk, 22 Mayıs 2023 tarihinde işitme engelli olarak dünyaya geldi. Leia bebeğe, 25 Haziran 2024 tarihinde, İzmir'deki Acıbadem Kent Hastanesi'nde gerçekleştirilen operasyonla koklear implant takıldı. Doğuştan işitme engelli 1 yaşındaki bebek, cihazın açılmasıyla ilk kez annesinin sesini duydu.

'BİR YANLIŞLIK OLDUĞUNU SANDIK'

Kızlarına doğduktan sonra yenidoğan işitme testi yapıldığını ve işitme kaybının tespit edildiğini anlatan Mariana Dynnyk, "Çocuk doktoru, işitme testini geçemediğini söyledi. Bizi 1 ay sonra kontrole çağırdı. Kontrole gittiğimizde tanısını teyit ettiler ve kızımızın duymadığını öğrendik. Bu teşhis konulduğunda inanmadık, bir yanlışlık olduğunu sandık. Maalesef tanı doğru çıktı. Bizi duymadığını anladık" dedi.

Kızı Leia'nın koklear implant ameliyatı sonrası duymaya başlamasının onları çok mutlu ettiğini söyleyen Dynnyk, "Şu an neler hissettiğimi anlatamam. O kadar mutluyum ki. Nihayet bizim sesimizi duydu. Bu bizi çok mutlu etti" diye konuştu.

'UKRAYNA'DA BU İMKANIMIZ OLMAZDI'

Baba Oleksii Dynnyk ise şunları anlattı:

"Bir arkadaşımızın çocuğunda bir sağlık sorunu olduğunda buraya gelmişlerdi. Biz de bu tanıyı alınca bu hastaneyi tercih ettik. Burada implant konusunda son model cihaz takıldı. Ukrayna'da bu imkanımız olmazdı. Uzun süre beklemek zorunda kalırdık. Şu an çok duygulandım ve çok mutluyum."

'DİL GELİŞİMİ DE ZAMANLA BAŞLAR'

Ameliyatı gerçekleştiren Kulak Burun ve Boğaz Hastalıkları Uzmanı Prof. Dr. Mehmet Ziya Özüer de Leia Dynnyk'ın iki taraflı işitme cihazı kullanmasına karşın yeterli düzeyde işitemediğini söyleyip, kendilerine başvurmalarının ardından tomografi, MR ve odyolojik tetkiklerin yapıldığını belirtti. Çok ileri derecede işitme kaybı olan hastalarda ve özellikle çocuklarda işitme kazancı cihazlarla sağlanamadığında koklear implantasyonun devreye girdiğini anlatan Dr. Özüer, "Burada amaç, iç kulak baypass edilerek oradaki hücreler çalışmadığı için direkt ses uyaranı beyne aktarılıyor. Bu sayede işitme sağlanıyor. Bu bebeğimizde de çok ileri düzeyde işitme kaybı vardı. Geçen hafta ameliyatını gerçekleştirdik. Ameliyat sırasında olumlu sonuçlar alındı. İmplantın dış parçasını aktive ettik ve duymaya başladı. Tıpkı yeni doğmuş bir bebek gibi sesleri tanımaya çalışıyor. Dil gelişimi de zamanla başlar. Bu süreç 1 yılı kapsayacak" diye konuştu.

'ANNENİN SESİNİ DUYDU VE MUTLU OLDU'

Leia bebeğin normal bir insanın duyduğu tüm sesleri duymaya başladığını belirten Özüer, bebeğin duyduğu ilk ana şahitlik etmenin kendilerini de çok mutlu ettiğini söyledi. Özüer, "Bu hastamızda tek taraflı bir ameliyat gerçekleştirdik. Ama diğer kulak için de gerekecek. Kulağının içindeki parça görünmüyor. Dışardan bakıldığında yalnızca dış parçadaki işlemci görünüyor. Bunu da yatarken çıkartıp, kalkınca takacak. Hastalarımızın sesleri ilk duymaya başlamasıyla çok duygusal anlar oluyor. Annenin sesini duydu ve mutlu oldu. Çocuklarda ağlama ya da sesleri garipseme gibi tepkiler olabiliyor. Kimisi gülüyor, kimisi gözünü kırpıyor, farklı tepkiler veriyorlar. Anne baba da duygusallaşıyor. Uzun bir süreç olacak. Anne baba asıl öğretmeni olacak. Biz de bu sürecin bir parçası olarak çok mutlu olduk."

Kaynak: DHA

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Son Dakika Sağlık Ukraynalı İşitme Engelli Bebek İzmir'de Koklear İmplant Ameliyatıyla Duymaya Başladı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Ukraynalı İşitme Engelli Bebek İzmir'de Koklear İmplant Ameliyatıyla Duymaya Başladı - Son Dakika
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