Uludere'ye İlk Kadın Sağlık Müdürü Atandı - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Uludere'ye İlk Kadın Sağlık Müdürü Atandı

02.07.2026 13:26
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Dr. Sena Seher Elagöz, Uludere İlçe Sağlık Müdürlüğü görevine atanan ilk kadın müdür oldu.

Şırnak'ın Uludere ilçesinde Sağlık Müdürlüğü görevinde devir teslim töreni gerçekleştirildi. Görevini Dr. Cesur Ercan'dan devralan Dr. Sena Seher Elagöz, Uludere İlçe Sağlık Müdürlüğü görevine atanan ilk kadın müdür olarak göreve başladı.

Uludere İlçe Sağlık Müdürlüğü'nde düzenlenen devir teslim programında, bir süredir İlçe Sağlık Müdürü olarak görev yapan Dr. Cesur Ercan, görevini Dr. Sena Seher Elagöz'e teslim etti. Görev değişimi dolayısıyla yapılan açıklamada, görev süresi boyunca ilçede sağlık hizmetlerinin geliştirilmesine yönelik yürüttüğü çalışmalar ve özverili hizmetlerinden dolayı Dr. Cesur Ercan'a teşekkür edildi. Ercan'a meslek hayatının bundan sonraki döneminde sağlık, huzur ve başarı temennilerinde bulunuldu. Dr. Sena Seher Elagöz'e ise yeni görevinde başarı dilekleri iletilirken, görevlendirmenin Uludere ilçesi, sağlık çalışanları ve vatandaşlar adına hayırlı olması temennisinde bulunuldu.

Uludere İlçe Sağlık Müdürlüğü görevine atanan ilk kadın müdür unvanını alan Dr. Elagöz'ün, ilçede sunulan koruyucu ve tedavi edici sağlık hizmetlerinin etkinliğinin artırılması, sağlık hizmetlerinin daha da geliştirilmesi ve vatandaş odaklı hizmet anlayışının güçlendirilmesine yönelik çalışmaları sürdüreceği belirtildi. - ŞIRNAK

Kaynak: İHA

Yerel Haberler, Sağlık, Yaşam, Son Dakika

Son Dakika Sağlık Uludere'ye İlk Kadın Sağlık Müdürü Atandı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Üniversitelerde ilk kez açılacak 16 yeni bölüm geliyor Üniversitelerde ilk kez açılacak! 16 yeni bölüm geliyor
Eğlence mekanında ’yüksek hesap’ cinayeti kamerada Eğlence mekanında 'yüksek hesap' cinayeti kamerada
Bahçeli’nin askeri hastanelerle ilgili çağrısına Dervişoğlu’ndan yanıt: Üsküdar’da sabah oldu Bahçeli'nin askeri hastanelerle ilgili çağrısına Dervişoğlu'ndan yanıt: Üsküdar'da sabah oldu
İspanya’da rekor sıcaklarda 1029 kişi hayatını kaybetti İspanya'da rekor sıcaklarda 1029 kişi hayatını kaybetti
CHP’deki butlan kavgası Muğla’da sokağa taştı CHP'deki butlan kavgası Muğla'da sokağa taştı
Trump’tan Doha müzakereleriyle ilgili açıklama: İran’la çok iyi anlaşıyoruz Trump'tan Doha müzakereleriyle ilgili açıklama: İran'la çok iyi anlaşıyoruz

13:41
Arjantin Miami’de dedektörle arandı, Messi’nin verdiği tepki gündem oldu
Arjantin Miami'de dedektörle arandı, Messi'nin verdiği tepki gündem oldu
12:57
Öğrenci affı düzenlemesi Meclis’e sunuldu Tüm lisans ve lisansüstü öğrencileri yararlanacak
Öğrenci affı düzenlemesi Meclis'e sunuldu! Tüm lisans ve lisansüstü öğrencileri yararlanacak
12:35
Komedyen Deniz Göktaş gözaltına alındı
Komedyen Deniz Göktaş gözaltına alındı
12:21
Terörsüz Türkiye yasasında son rötuşlar FETÖ’cüler için özel önlem var
Terörsüz Türkiye yasasında son rötuşlar! FETÖ'cüler için özel önlem var
12:15
İBB davasında gerginlik Ekrem İmamoğlu hakim tarafından salondan çıkarıldı
İBB davasında gerginlik! Ekrem İmamoğlu hakim tarafından salondan çıkarıldı
11:46
394 bin liraya yükseldi Ödemeyen trafiğe çıkamayacak
394 bin liraya yükseldi! Ödemeyen trafiğe çıkamayacak
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 2.07.2026 13:48:43. #7.13#
SON DAKİKA: Uludere'ye İlk Kadın Sağlık Müdürü Atandı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.