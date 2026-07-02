Uludere'ye İlk Kadın Sağlık Müdürü Atandı

Şırnak'ın Uludere ilçesinde Sağlık Müdürlüğü görevinde devir teslim töreni gerçekleştirildi. Görevini Dr. Cesur Ercan'dan devralan Dr. Sena Seher Elagöz, Uludere İlçe Sağlık Müdürlüğü görevine atanan ilk kadın müdür olarak göreve başladı.

Uludere İlçe Sağlık Müdürlüğü'nde düzenlenen devir teslim programında, bir süredir İlçe Sağlık Müdürü olarak görev yapan Dr. Cesur Ercan, görevini Dr. Sena Seher Elagöz'e teslim etti. Görev değişimi dolayısıyla yapılan açıklamada, görev süresi boyunca ilçede sağlık hizmetlerinin geliştirilmesine yönelik yürüttüğü çalışmalar ve özverili hizmetlerinden dolayı Dr. Cesur Ercan'a teşekkür edildi. Ercan'a meslek hayatının bundan sonraki döneminde sağlık, huzur ve başarı temennilerinde bulunuldu. Dr. Sena Seher Elagöz'e ise yeni görevinde başarı dilekleri iletilirken, görevlendirmenin Uludere ilçesi, sağlık çalışanları ve vatandaşlar adına hayırlı olması temennisinde bulunuldu.

Uludere İlçe Sağlık Müdürlüğü görevine atanan ilk kadın müdür unvanını alan Dr. Elagöz'ün, ilçede sunulan koruyucu ve tedavi edici sağlık hizmetlerinin etkinliğinin artırılması, sağlık hizmetlerinin daha da geliştirilmesi ve vatandaş odaklı hizmet anlayışının güçlendirilmesine yönelik çalışmaları sürdüreceği belirtildi. - ŞIRNAK