UMKE ekipleri, yediği ottan zehirlenen çoban için gece yarısı seferber oldu - Son Dakika
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UMKE ekipleri, yediği ottan zehirlenen çoban için gece yarısı seferber oldu

14.06.2022 09:25

UMKE ekipleri, yediği ottan zehirlenen çoban için gece yarısı seferber oldu Muş'ta çobanlık yaparken yediği ottan zehirlenen çoban, Ulusal Medikal Kurtarma Ekibi'nin olumsuz hava koşullarında 4 saatlik zorlu çalışmasıyla hastaneye ulaştırıldı.

UMKE ekipleri, yediği ottan zehirlenen çoban için gece yarısı seferber oldu

MUŞ - Muş'ta çobanlık yaparken yediği ottan zehirlenen çoban, Ulusal Medikal Kurtarma Ekibi'nin olumsuz hava koşullarında 4 saatlik zorlu çalışmasıyla hastaneye ulaştırıldı.

Merkeze 50 kilometre mesafede bulunan Şenyayla bölgesindeki Kayalısu köyü kırsalında hayvanlarını otlatan 23 yaşındaki Mehmet Yıldız, yediği bir ot nedeniyle rahatsızlandı. Halsizlik ve ateş içerisinde kalan Yıldız, zehirlendiğini fark edince 112'den yardım istedi. Bölgeye UMKE, jandarma ve AFAD ekipleri yönlendirildi. Ekipler, bölgede etkili olan sağanak sebebiyle Yıldız'a zorlukla ulaşabildi. Burada ilk müdahalesi yapılan Yıldız, ambulansa alınarak Muş Devlet Hastanesine sevk edildi.

UMKE ekipleri, yediği ottan zehirlenen çoban için gece yarısı seferber oldu
UMKE ekipleri, yediği ottan zehirlenen çoban için gece yarısı seferber oldu
UMKE ekipleri, yediği ottan zehirlenen çoban için gece yarısı seferber oldu
UMKE ekipleri, yediği ottan zehirlenen çoban için gece yarısı seferber oldu

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Kaynak: İHA

Ulusal Medikal Kurtarma Ekibi, Muş, Sağlık, Son Dakika

Son Dakika Sağlık UMKE ekipleri, yediği ottan zehirlenen çoban için gece yarısı seferber oldu - Son Dakika

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SON DAKİKA: UMKE ekipleri, yediği ottan zehirlenen çoban için gece yarısı seferber oldu - Son Dakika
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