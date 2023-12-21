 Son Dakika Son Dakika Son Dakika
Üniversite Hastanelerinde Yer Değişikliği İçin Talep Toplama Platformu Kuruldu - Son Dakika
Üye Girişi

Üniversite Hastanelerinde Yer Değişikliği İçin Talep Toplama Platformu Kuruldu

Sağlık-Sen, üniversite hastanelerinde görevli memurların yer değişikliği hakkı için talep toplama platformu kurdu. Platform, üniversite hastanelerinde görevli tüm sağlık çalışanlarının yer değişikliği taleplerini daha hızlı ve güvenilir bir şekilde karar mercilerine iletmelerine olanak sağlayacak.

Üniversite Hastanelerinde Yer Değişikliği İçin Talep Toplama Platformu Kuruldu
21.12.2023 - 15:14,  Güncelleme: 15:15
Abone Ol

Sağlık-Sen, üniversite hastanelerinde görevli memurların yer değişikliği hakkı için talep toplama platformu kurdu. Talepleri daha hızlı ve güvenilir bir şekilde karar mercilerine iletilmesine olanak sağlayacak platforma, üniversite hastanelerinde görevli tüm sağlık çalışanları başvuru yapabilecek.

Sağlık-Sen tarafından yapılan yazılı açıklamada, üniversite hastanelerinde görevli memurların yer değişikliği hakkı için talep toplama platformunun kurulduğu kaydetti. Hayata geçirilen platform ile üniversite hastanelerinde görevli memurların yer değişikliği taleplerinin daha hızlı ve güvenilir şekilde karar mercilerine iletilmesi sağlanacağı belirtildi. Platformda toplanan yer değişikliği taleplerini, Yükseköğretim Kurumu (YÖK) ve ilgili üniversitelerle paylaşacak olan Sağlık-Sen, yer değişikliği işlemlerinin koordineli olarak yapılmasına imkan sunacağı kaydedildi. Bu hizmetten Sağlık-Sen'e üyelik şartı aranmaksızın üniversite hastanelerinde görevli tüm sağlık çalışanları yararlanabilecek.

Kaynak: DHA
YORUMLAR

Hastane, Memur, Sağlık, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Sağlık Üniversite Hastanelerinde Yer Değişikliği İçin Talep Toplama Platformu Kuruldu - Son Dakika


15:02
'Kimlik ve ehliyetini yenilemeyenlere 4 bin lira para cezası verilecek' iddiaları yalan çıktı "Kimlik ve ehliyetini yenilemeyenlere 4 bin lira para cezası verilecek" iddiaları yalan çıktı
14:35
Acil servisler dolup taşıyor! Hastanelere başvuran her 100 kişiden 70'i grip Acil servisler dolup taşıyor! Hastanelere başvuran her 100 kişiden 70'i grip
14:35
Merkez Bankası rezervleri 142,5 milyar dolar ile rekor tazeledi Merkez Bankası rezervleri 142,5 milyar dolar ile rekor tazeledi
14:13
Kredi kartı faiz oranları sabit kaldı Kredi kartı faiz oranları sabit kaldı
14:07
İran, İsrail'den istihbarat almak için özel eğitimli kadınları kullanmaya başladı İran, İsrail'den istihbarat almak için özel eğitimli kadınları kullanmaya başladı
13:57
Faiz yüzde 42,5'e yükseltildi Faiz yüzde 42,5'e yükseltildi
13:27
Pasaportu çalınan Melisa Aslı Pamuk, başrol olduğu filmin galasına katılamadı Pasaportu çalınan Melisa Aslı Pamuk, başrol olduğu filmin galasına katılamadı
13:19
Babacan: Dün 'adayımdır' dediğinize bugün 'korkak' derseniz güven oluşturamazsınız Babacan: Dün 'adayımdır' dediğinize bugün 'korkak' derseniz güven oluşturamazsınız

Son Dakika
15:02 "Kimlik ve ehliyetini yenilemeyenlere 4 bin lira para cezası verilecek" iddiaları yalan çıktı
14:35 Acil servisler dolup taşıyor! Hastanelere başvuran her 100 kişiden 70'i grip
14:35 Merkez Bankası rezervleri 142,5 milyar dolar ile rekor tazeledi
14:13 Kredi kartı faiz oranları sabit kaldı
14:07 İran, İsrail'den istihbarat almak için özel eğitimli kadınları kullanmaya başladı
13:57 Faiz yüzde 42,5'e yükseltildi
13:27 Pasaportu çalınan Melisa Aslı Pamuk, başrol olduğu filmin galasına katılamadı
13:16 Beyaz fosfor bombasıyla vurdular! Lübnan'dan İsrail'e rest: Derhal durun, topraklarımızdan çekilin
13:16 Anayasa Mahkemesi, cezaevinde tutuklu bulunan Can Atalay için ikinci kez hak ihlali kararı verdi
13:19 Babacan: Dün 'adayımdır' dediğinize bugün 'korkak' derseniz güven oluşturamazsınız
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda |  Reklam |  İletişim |  Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 21.12.2023 15:15:17. #1.13#
SON DAKİKA: Üniversite Hastanelerinde Yer Değişikliği İçin Talep Toplama Platformu Kuruldu - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement