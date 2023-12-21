Üniversite Hastanelerinde Yer Değişikliği İçin Talep Toplama Platformu Kuruldu

Sağlık-Sen, üniversite hastanelerinde görevli memurların yer değişikliği hakkı için talep toplama platformu kurdu. Talepleri daha hızlı ve güvenilir bir şekilde karar mercilerine iletilmesine olanak sağlayacak platforma, üniversite hastanelerinde görevli tüm sağlık çalışanları başvuru yapabilecek.

Sağlık-Sen tarafından yapılan yazılı açıklamada, üniversite hastanelerinde görevli memurların yer değişikliği hakkı için talep toplama platformunun kurulduğu kaydetti. Hayata geçirilen platform ile üniversite hastanelerinde görevli memurların yer değişikliği taleplerinin daha hızlı ve güvenilir şekilde karar mercilerine iletilmesi sağlanacağı belirtildi. Platformda toplanan yer değişikliği taleplerini, Yükseköğretim Kurumu (YÖK) ve ilgili üniversitelerle paylaşacak olan Sağlık-Sen, yer değişikliği işlemlerinin koordineli olarak yapılmasına imkan sunacağı kaydedildi. Bu hizmetten Sağlık-Sen'e üyelik şartı aranmaksızın üniversite hastanelerinde görevli tüm sağlık çalışanları yararlanabilecek.