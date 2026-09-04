Unutkanlık günlük hayatı etkiliyorsa uzmana başvurun, Uzm. Dr. Yücel uyardı - Son Dakika
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Unutkanlık günlük hayatı etkiliyorsa uzmana başvurun, Uzm. Dr. Yücel uyardı

Unutkanlık günlük hayatı etkiliyorsa uzmana başvurun, Uzm. Dr. Yücel uyardı
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Nöroloji Uzmanı Dr. Dilek Kasım Yücel, artan ve günlük hayatı aksatan unutkanlığın nörolojik hastalık habercisi olabileceğini söyledi. Uzm. Dr. Yücel, basit dalgınlıkla ileri unutkanlığı ayırt etmenin önemine dikkat çekti.

Nöroloji Uzmanı Dr. Dilek Kasım Yücel, unutkanlığın yoğun yaşam temposu, stres ve uykusuzluk gibi nedenlerle herkesin yaşayabileceği bir durum olduğunu belirterek, günlük hayatı etkilemeye başlayan ve giderek artan hafıza sorunlarının ise nörolojik bir durumun habercisi olabileceğini söyledi.

Unutkanlığın özellikle yoğun yaşam temposunda birçok kişinin zaman zaman karşılaştığı bir durum olduğunu ifade eden Büyük Anadolu Samsun Hastanesi Nöroloji Uzmanı Uzm. Dr. Dilek Kasım Yücel, her unutkanlığın ciddi bir hastalık anlamına gelmediğini belirtti. Uzm. Dr. Yücel, "Unutkanlık, yoğun iş temposu, stres ve uykusuzlukla birlikte hemen herkesin yaşayabildiği bir durum. Anahtarın yerini unutmak, bir ismi birkaç saniye hatırlayamamak ya da bir odaya neden girdiğini kısa süreliğine unutmak tek başına ciddi bir hastalık anlamına gelmez" dedi.

Ancak unutkanlığın sıklığı ve günlük hayata olan etkisinin önemli olduğunu vurgulayan Yücel, "Yakın zamanda yapılan bir konuşmayı tamamen unutmak, aynı soruyu kısa aralıklarla tekrar sormak, yıllardır bilinen bir yolda kaybolmak veya para, alışveriş ve randevu gibi günlük işleri takip etmekte zorlanmak dikkate alınması gereken belirtiler arasında" diye konuştu.

Her unutkanlığın nedeni nörolojik değil

Unutkanlığın her zaman nörolojik bir hastalığa bağlı olmadığını belirten Yücel, stres ve uyku problemlerinin yanı sıra bazı vitamin eksiklikleri, tiroit sorunları, depresyon ve kullanılan bazı ilaçların da hafıza ve dikkat problemlerine neden olabileceğini söyledi. Uzm. Dr. Yücel, "Bu nedenle unutkanlık yaşayan kişinin hemen en kötü ihtimali düşünmesi doğru değil. En önemli fark, kişinin günlük yaşamındaki değişimdir. Basit dalgınlıkta kişi çoğu zaman unuttuğunu fark eder ve biraz düşündüğünde hatırlayabilir" ifadelerini kullandı.

Yakınları da fark ediyorsa nöroloji değerlendirmesi önemli

Unutkanlığın giderek artması ve kişinin günlük işlerini aksatmasının önemsenmesi gerektiğini dile getiren Yücel, erken değerlendirme yapılmasının önemine dikkat çekti. Yücel şunları söyledi: "Unutkanlık giderek artıyor, yakınları tarafından da fark ediliyor ve kişinin işlerini aksatıyorsa Nöroloji değerlendirmesi yapılması önem taşıyor. Kısacası, arada anahtarın yerini unutmak hayatın telaşı olabilir; aynı olayları sürekli unutmak ve günlük yaşamda zorlanmaya başlamak ise dikkate alınması gereken bir işarettir."

Kaynak: İHA

Sağlık, Son Dakika

Son Dakika Sağlık Unutkanlık günlük hayatı etkiliyorsa uzmana başvurun, Uzm. Dr. Yücel uyardı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Unutkanlık günlük hayatı etkiliyorsa uzmana başvurun, Uzm. Dr. Yücel uyardı - Son Dakika
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