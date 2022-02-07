Uşak'ta vaka sayıları yüzde 100'e yakın arttı - Son Dakika

Uşak'ta vaka sayıları yüzde 100'e yakın arttı

UŞAK Uşak, Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın her hafta açıkladığı vaka sayılarında bir önceki açıklanan rakamlara göre yüzde 97,12lik bir artış tespit edilirken en çok artış görünen iller arasında da geçen hafta olduğu gibi ilk 10'a girdi.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, 22 - 28 Ocak tarihleri arasında 100 binde vaka sayısı en çok artan 10 ili açıkladı. Yapılan açıklamaya göre; Elazığ, Iğdır, Tokat, Kırklareli, Rize, Kırıkkale, Isparta, Bayburt, Manisa ve Uşak artış görünen en çok 10 il arasında yer aldı. 15 - 21 Ocak tarihlerinde 100 binde 403.05 olan vaka sayısı, yüzde 97,12'lik bir artış göstererek yüz binde 794,46 olduğu açıklandı. Açıklanan bu yüksek oranlı artışın ardından Uşak İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri yeniden harekete geçti. Kentin en işlek caddesi olarak bilinen İsmet Paşa Caddesi'nde resmi asayiş şube ekipleri maske, mesafe ve hijyen konularında uyarılarda bulunurken resmi araçlardan da vatandaşlara anonsla uyarılar yapıldı. Uşak Valisi Funda Kocabıyık da resmi sosyal medya hesabından yapmış olduğu açıklamada, son bir haftada vaka yoğunluğu en çok artan iller arasında olduklarını ve tedbirleri ihmal etmemeleri gerektiğini belirtti.

Vali Kocabıyık, yapmış olduğu yazılı açıklamada; "Kıymetli hemşehrilerimiz, Sağlık Bakanımız Sn. Fahrettin Koca'nın açıklamış olduğu illere göre haftalık vaka sayısı haritasında son bir haftada vaka yoğunluğu en çok artan iller arasındayız. Bu mücadelemizde tedbirleri ihmal etmemeliyiz. Maske kullanımı konusunda daha hassas davranmalı, hatırlatma dozu aşılarımızı yaptırmalıyız. Unutmayalım, hiçbir şey sağlığımızdan daha kıymetli değil" ifadelerine yer verdi.

Öte yandan Uşak, geçtiğimiz hafta açıklanan vaka sayısı haritasında da yüzde 59.7'lik artış göstererek yine vaka sayısı en çok artan 10 il arasında yer almıştı.